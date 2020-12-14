Додано: Пон 26 гру, 2022 02:48

BIGor написав: А як воно вічувається, цей "нижчий соціальний щабель"? Приходиться жити в паганому районі з бідними? І чи реально будинки і вікна не утеплюють при дорогому опаленні? А як воно вічувається, цей "нижчий соціальний щабель"? Приходиться жити в паганому районі з бідними? І чи реально будинки і вікна не утеплюють при дорогому опаленні?

Кожен відчуває по-своєму, напевно. Я особисно відчував, що я не можу підійти до гарної дівчини, бо для неї я буду, як для наших чурки з базарів)Насправді все вирішується, але приходиться років 7-10 наздоганяти місцевих, яким це дається по факту народження, хоча б по таких показниках: мова, друзі/знайомі (не кажіть мені, що знайомства там нічого не рішають), місцева освіта, те ж житло (місцеві можуть пожити у батьків, поки накопичать на своє), менталітет та звички, різні бюрократичні моменти. Та багато інших речей, що вже не згадаю. Підкреслюю, це ми говоримо про переїзд на "прості роботи" без знання мови на рівні хоча б адванс, бо у спеціалістів, яких беруть на кваліфіковану роботу, ситуація буде інша. Але моя професія в Україні на той час дала мені змогу працювати лише різноробом там) Хоча зараз я вже перекваліфікувався у таку сферу, щоб досвід у професії цінився одинаково у всьому світі незважаючи на країну. Проте вже й не хочу переїздити кудись)