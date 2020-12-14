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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10574105751057610577>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 02:48

  BIGor написав:А як воно вічувається, цей "нижчий соціальний щабель"? Приходиться жити в паганому районі з бідними? І чи реально будинки і вікна не утеплюють при дорогому опаленні?

Кожен відчуває по-своєму, напевно. Я особисно відчував, що я не можу підійти до гарної дівчини, бо для неї я буду, як для наших чурки з базарів)
Насправді все вирішується, але приходиться років 7-10 наздоганяти місцевих, яким це дається по факту народження, хоча б по таких показниках: мова, друзі/знайомі (не кажіть мені, що знайомства там нічого не рішають), місцева освіта, те ж житло (місцеві можуть пожити у батьків, поки накопичать на своє), менталітет та звички, різні бюрократичні моменти. Та багато інших речей, що вже не згадаю. Підкреслюю, це ми говоримо про переїзд на "прості роботи" без знання мови на рівні хоча б адванс, бо у спеціалістів, яких беруть на кваліфіковану роботу, ситуація буде інша. Але моя професія в Україні на той час дала мені змогу працювати лише різноробом там) Хоча зараз я вже перекваліфікувався у таку сферу, щоб досвід у професії цінився одинаково у всьому світі незважаючи на країну. Проте вже й не хочу переїздити кудись)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 04:46

  The_Rebel написав:
  Grand Touring написав:[барабашов] пример касался для "работающих на простых работах", а так да, 1.5 - печаль

На простих роботах там реально печалька, якщо хочеться жити на їхньому рівні. Звичайно, якщо порівнювати себе з багатьма українцями, то порівняння буде на користь експатів в 80-90% випадках (за винятком житла). Але проблема в тому, що після півроку-року життя там людина себе вже починає зрівнювати з місцевими і тут виявляється, що вона на самому нижчому соціальному щаблі. Якщо тут вона була умовним вчителем/лікарем/викладачем чи якимось спеціалістом, хай із малою зп, але хоч повага якась була у суспільстві, якесь признання значимості своєї праці і тп. А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру. Це досить хороший варіант, коли тобі 20. За 30 - уже набагато важче. За 40, за 50 - навряд чи, банально не вистачить часу/енергії


Конечно лучше быть молодым здоровым и богатым, чем старым больным и бедным.
Только вот возраст и здоровье не очень зависят от места проживания. Здоровье - это то, что смог сохранить своим образом жизни. Ну а возраст - время тикает.
Для финансового здоровья явно западный климат благотворней.
Это практически аксиома. Если есть рынок труда на котором труд оплачисвается намного лучще, то на нем и продать себя намного выгодней.
Что касается социального положения, то судя по тому, что Вы еще в хрущики водите противоположный пол, для Вас это имеет значение.
Для как раз чуть более старщих людей это не имеет такого значения.
Ну и практически в 80-90 % случаев понаехи делают шаг вниз по социальной лестнице, но это совсем не значит, что это навсегда. Да, когда возраст уже не молодой, то отыграть времени может и не хватить. Насколько это велика потеря?
Пенсия всех уравняет. Все пенсионеры +/- на одном уровне.
Кроме украинских.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 04:48

  Grand Touring написав:[The Rebel] та нормально все, большинство местных звёзд с неба не хватают и вкалывают, что я так не умею. И не живут при этом богато. Я лично не чувствую социальную несправедливость.


Пардон, я что-то пропустил.
А Вы сейчас где?
Если не секрет.
Можно в ЛС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 05:29

[Rjkz] v United Kingdom
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:36

Модератори, видалить будь-ласка увесь цей гнилий тред про влаштування за кордоном. Є галіма гілка - не треба ще одної.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.

Тонко ви Макса.
  The_Rebel написав:В мене така ж ситуація, хоч і меншого масштабу - мені також або продавати в передмісті Києва за скільки дадуть або чекати і жити в Ужгороді поки в оренді.

Сперше треба продати, а то може статись, що того, що дають не вистачить навіть на хрущік.
  The_Rebel написав:Може й не гребуть, але не віддають дешевше - то точно) Пробував попередньо торгуватися/домовитися про розстрочку. Ба більше - кожного місяця впевнено піднімають хотілку на кілька тисяч зелених.

Тоді зрозуміти й простити їх. В світі та Україні багато гарних місць для життя. Продати дешево щоб купувати дорого - навіщо?
Зверніть увагу на Миколаїв. Зараз, як я бачу там невеликі ціни на оренду. Може можна й купити дешево. Тепле перспективне місто.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:45

  The_Rebel написав:А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру
что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт
  Vlad442 написав:Зверніть увагу на Миколаїв
Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 гру, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:50

А тим часом у моєму будинковому чаті ;)

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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:57

Успіх пройденный этап. В моем ЖК решили один генератор на 5 квартир. Кто откажется просто не будет запитан, никакой обязаловки. Взнос по 10-15к в зависимости от мощности. Запитать газ. котлы/ноутбуки и диодный свет хватит всем, а за стиралку, мультиварку и пылесос будут договариваться по очереди. Договориться с 4 мы квартирами проще, чем с 20 или 50, поэтому от идеи большого генератора отказались. Ещё не увидел в вашей таблице плату за обслуживание. Может обслуживание берет на себя управляющая компания, кто то должен ездить за топливом и остальное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:00

  Успіх написав:Зображення

Долучайте UA - він вам 15-киловатничек запроектує. Буде норм.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 26 гру, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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