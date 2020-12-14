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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10574105751057610577

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.

Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:07

  Vlad442 написав:
  The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.

Тонко ви Макса.

Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:09

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.

Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.

Одеса
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:14

airmax78- молдаванка (не вы, район в Одессе такой)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:23

  vitaliian написав:
  The_Rebel написав:А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру
что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт

Я еще добавлю " эмиграция шанс для тех кто голый и босый и умный"-чтоб построить карьеру с нуля. Иначе-будет в лучшем случае тот же уровень жизни.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

господа так что брать киев или винницу вот в чем вопрос
винница уверен деньги не потеряю зато киев может хораашо вистрелить как по аренде так и по удорожанию
Хомякоид
 
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