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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 10:04
vitaliian написав:
Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.
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Vlad442
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:07
Vlad442 написав: The_Rebel написав:
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
Тонко ви Макса.
Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:09
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.
Одеса
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:14
airmax78- молдаванка (не вы, район в Одессе такой)
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vitaliian
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:23
vitaliian написав: The_Rebel написав:
А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру
что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт
Я еще добавлю " эмиграция шанс для тех кто голый и босый и умный"-чтоб построить карьеру с нуля. Иначе-будет в лучшем случае тот же уровень жизни.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:25
господа так что брать киев или винницу вот в чем вопрос
винница уверен деньги не потеряю зато киев может хораашо вистрелить как по аренде так и по удорожанию
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Хомякоид
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