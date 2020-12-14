Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
Тонко ви Макса.
The_Rebel написав:В мене така ж ситуація, хоч і меншого масштабу - мені також або продавати в передмісті Києва за скільки дадуть або чекати і жити в Ужгороді поки в оренді.
Сперше треба продати, а то може статись, що того, що дають не вистачить навіть на хрущік.
The_Rebel написав:Може й не гребуть, але не віддають дешевше - то точно) Пробував попередньо торгуватися/домовитися про розстрочку. Ба більше - кожного місяця впевнено піднімають хотілку на кілька тисяч зелених.
Тоді зрозуміти й простити їх. В світі та Україні багато гарних місць для життя. Продати дешево щоб купувати дорого - навіщо? Зверніть увагу на Миколаїв. Зараз, як я бачу там невеликі ціни на оренду. Може можна й купити дешево. Тепле перспективне місто.
Успіх пройденный этап. В моем ЖК решили один генератор на 5 квартир. Кто откажется просто не будет запитан, никакой обязаловки. Взнос по 10-15к в зависимости от мощности. Запитать газ. котлы/ноутбуки и диодный свет хватит всем, а за стиралку, мультиварку и пылесос будут договариваться по очереди. Договориться с 4 мы квартирами проще, чем с 20 или 50, поэтому от идеи большого генератора отказались. Ещё не увидел в вашей таблице плату за обслуживание. Может обслуживание берет на себя управляющая компания, кто то должен ездить за топливом и остальное.
vitaliian написав:Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.
The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
Тонко ви Макса.
Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.
vitaliian написав:Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.
До речі, відсутність значного падіння цін в Рибальському дивує ще й через те, що перспективи ст. метро "Суднобудівна" зсуваються у якесь світле майбутнє. Тобто головна проблема - відсутність ГТ там просто підвисає.