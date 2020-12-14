RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10573105741057510576>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32437
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:41

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:відсутність ГТ там просто підвисає

представьте себе все жители этого острова на моноколёсах едут на работу. Ни в одной стране мира нет такого
https://youtube.com/shorts/CIQ8Wy5VjjU?feature=share

Нажаль моноколесо - все. Рік без моноколеса і коліна почуваються набагато краще. Велосипед виявився менш шкідливим для колін. Позавчора проїхав 35 км і норм, а якщо б проїхав 15 км на колесі - коліна б заклинило.
airmax78
 
Повідомлень: 41582
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:45

  Faceless написав:
Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11642
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:51

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.

Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.

В Закарпатті би порадив придивитись на Мукачево - більш затишне містечко ніж Ужгород.
За Миколаїв - був нераз - місто стариків, партії регіонів (на тей час багато проросійського населення), дуже мало розвинені кафе-ресторани, нема нормального ОТ, багато розбитих вулиць, місто в більшості 1-2-х поверхове - дуже розкинуте по площі - незручно і довго пересуватися. В літку - жарко і волого (поруч дві річки, які цвітуть все літо).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7098
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:53

  antey1969 написав:
  Faceless написав:Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.


По Фейслесу всі мають отримувати 3куе в місяць і "срати" грошима, але щось пішло не так.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7098
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:15

  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.


Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.


Чи правильно я розумію, що Рибальський має здешевшати до 1куо/метр, а ваша квітка -ні на копійку :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fler написав:Чи правильно я розумію, що Рибальський має здешевшати до 1куо/метр, а ваша квітка -ні на копійку


Цей апокаліпсис логіки починається з фрази ;"Патріот з Відня".
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8194
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:26

  Faceless написав:
Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

Действительно глупая инвестиция.
Учитывая что в Киеве можно арендовать квартиру есть неотключаемых домах или в Центре где электроэнергия гарантировано есть всегда зачем это всё монтировать?
UA
 
Повідомлень: 7451
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:36

  airmax78 написав:Долучайте UA - він вам 15-киловатничек запроектує. Буде норм.

Главное взять деньги за проектирование до ввода генератора в эксплуатацию :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7451
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:37

  BIGor написав:За Миколаїв - був нераз - місто стариків, партії регіонів (на тей час багато проросійського населення), дуже мало розвинені кафе-ресторани, нема нормального ОТ, багато розбитих вулиць, місто в більшості 1-2-х поверхове - дуже розкинуте по площі - незручно і довго пересуватися. В літку - жарко і волого (поруч дві річки, які цвітуть все літо).


Частково так і є. Миколаївська молодь здебільшого виїжджає вчитися та працювати до Києва та по закордонах. Так, багато розбитих вулиць, але пересуватися містом норм, бо немає скупчення людей/авто, як у Києві. Влітку дійсно дуже спекотно, але наявність річок - це скоріше перевага, біля води таки краще переносити спеку.
Зате в Мико світло вже кілька днів не вимикають зовсім та повітря чисте, а не перевищує норми в 15 разів і більше, як у Києві.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10573105741057510576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15061968
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988846
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3405)
26.12.2022 11:41
Ринок ОВДП (3747)
26.12.2022 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.