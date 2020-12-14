Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Нажаль моноколесо - все. Рік без моноколеса і коліна почуваються набагато краще. Велосипед виявився менш шкідливим для колін. Позавчора проїхав 35 км і норм, а якщо б проїхав 15 км на колесі - коліна б заклинило.
vitaliian написав:Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Не был в Николаеве. Исходил из того, что в Украине есть как сильно недооцененные локации, которые подвергались обстрелам и откуда в свое время выехал каждый второй, так и переоцененные. Такие, куда выезжали и где многие продолжают сидеть. Из недооцененных Харьков не предлагаю так как не вижу у него перспектив, а Николаев, если получится на панике там недорого купить, выглядит хорошо. И климат, и местоположение. Единственное, что там с новостройками, наверное, не густо по киевским меркам.
В Закарпатті би порадив придивитись на Мукачево - більш затишне містечко ніж Ужгород. За Миколаїв - був нераз - місто стариків, партії регіонів (на тей час багато проросійського населення), дуже мало розвинені кафе-ресторани, нема нормального ОТ, багато розбитих вулиць, місто в більшості 1-2-х поверхове - дуже розкинуте по площі - незручно і довго пересуватися. В літку - жарко і волого (поруч дві річки, які цвітуть все літо).
The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.
Чи правильно я розумію, що Рибальський має здешевшати до 1куо/метр, а ваша квітка -ні на копійку
BIGor написав:За Миколаїв - був нераз - місто стариків, партії регіонів (на тей час багато проросійського населення), дуже мало розвинені кафе-ресторани, нема нормального ОТ, багато розбитих вулиць, місто в більшості 1-2-х поверхове - дуже розкинуте по площі - незручно і довго пересуватися. В літку - жарко і волого (поруч дві річки, які цвітуть все літо).
Частково так і є. Миколаївська молодь здебільшого виїжджає вчитися та працювати до Києва та по закордонах. Так, багато розбитих вулиць, але пересуватися містом норм, бо немає скупчення людей/авто, як у Києві. Влітку дійсно дуже спекотно, але наявність річок - це скоріше перевага, біля води таки краще переносити спеку. Зате в Мико світло вже кілька днів не вимикають зовсім та повітря чисте, а не перевищує норми в 15 разів і більше, як у Києві.