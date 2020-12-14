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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 11:39
fler написав: airmax78 написав: The_Rebel написав:
Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.
Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.
Чи правильно я розумію, що Рибальський має здешевшати до 1куо/метр, а ваша квітка -ні на копійку
Ні, якщо Рибальський 1куо за голі стіни, то квітка впаде до 300куо. Роковий полтосік
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:53
BIGor написав: antey1969 написав: Faceless написав:
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?
У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.
По Фейслесу всі мають отримувати 3куе в місяць і "срати" грошима, але щось пішло не так.
Все таки, варто було би організувати екскурсію нашому паньству по лісовим селам і райцентрам Чернігівської та Житомирської областей. Щоб публіка побачила власними очима рівень життя пересічного.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:58
Frant написав:
Все таки, варто було би організувати екскурсію нашому паньству по лісовим селам і райцентрам Чернігівської та Житомирської областей. Щоб публіка побачила власними очима рівень життя пересічного.
Організуйте, будь ласка. Можна на цих вихідних.
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