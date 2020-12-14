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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10573105741057510576

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:39

:roll:
  fler написав:
  airmax78 написав:
  The_Rebel написав:Ось розберемо нашу з Вами ситуацію) Вам треба зараз продати квітку в Києві, але ж зараз ціни впали/ще падатимуть? То "по азам" виходить навпаки - Вам потрібно купляти нерухомість в Києві? Але ж у реальності Ви сидите в активі, який має великий шанс на ще більше просідання і продати його буде важко за вашу бажану ціну.


Так я ж вже казав: дивлюсь на Рибальський: як тільки побачу ціну 1куо за метр - він мій. Тому не зрозумів в чому подкол.


Чи правильно я розумію, що Рибальський має здешевшати до 1куо/метр, а ваша квітка -ні на копійку :roll:

Ні, якщо Рибальський 1куо за голі стіни, то квітка впаде до 300куо. Роковий полтосік
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:53

  BIGor написав:
  antey1969 написав:
  Faceless написав:Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.


По Фейслесу всі мають отримувати 3куе в місяць і "срати" грошима, але щось пішло не так.

Все таки, варто було би організувати екскурсію нашому паньству по лісовим селам і райцентрам Чернігівської та Житомирської областей. Щоб публіка побачила власними очима рівень життя пересічного.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Все таки, варто було би організувати екскурсію нашому паньству по лісовим селам і райцентрам Чернігівської та Житомирської областей. Щоб публіка побачила власними очима рівень життя пересічного.

Організуйте, будь ласка. Можна на цих вихідних.
Investor_K
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