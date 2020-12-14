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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10573105741057510576

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

antey1969 написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.
Так і цифра в 20к якраз через тих, хто розраховує за рахунок інших все отримати, чи ви думаєте, це розрахунок витрат на ЖК на 150 квартир?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:07

  Investor_K написав:
  fler написав:Чи правильно я розумію, що Рибальський має здешевшати до 1куо/метр, а ваша квітка -ні на копійку


Цей апокаліпсис логіки починається з фрази ;"Патріот з Відня".

Не сумуйте - знайдете якогось іншого лоха щоб конвертнути свої 40К у квартиру в Києві.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:23

  UA написав:Учитывая что в Киеве можно арендовать квартиру есть неотключаемых домах или в Центре где электроэнергия гарантировано есть всегда зачем это всё монтировать
уже весь Ирпень переезжал к конговцу, теперь очередь Львова переехать к UA. Не ветка а энциклопедия полезных советов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

Действительно глупая инвестиция.
Учитывая что в Киеве можно арендовать квартиру есть неотключаемых домах или в Центре где электроэнергия гарантировано есть всегда зачем это всё монтировать?


Дурниці, а не аргументи
По-перше, це не про Київ
По-друге, практично немає будинків, які гарантовано не відключають
По-третє, оренда в такому, якщо вдасться її знайти, вже за два місяці вийде дорожче за те вкладення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:29

Полічи і порахуй!©)))

  Faceless написав:Так і цифра в 20к якраз через тих, хто розраховує за рахунок інших все отримати, чи ви думаєте, це розрахунок витрат на ЖК на 150 квартир?

Щось я ваш і перший комент не зрозумів...
А тепер і цей не дуже розумію...
Беремо оту вищу планку за генератор - 3 800 000/200(стільки квартир в моєму ЖК) = 19 000грн/з квартири
Але, не всі заселені... то треба ділити десь на 150квартир, а це вже = 25 333грн/з квартири!
А ще кожен місяць на дизпаливо скільки потрібно з квартири? 3К? 5К? Більше?
Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття...
Тим паче, що майже місяць зими вже позаду...
Про таке треба було думати влітку :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:38

  Успіх написав:Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття...
это же не обязательный взнос? У нас те же самые проблемы решили вместо одного большого генератора 4-5 квартир покупают маленький, кто себе не может позволить (а половина уже их купили) в профсоюз не вступает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 гру, 2022 12:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:38

А далі - більше))

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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:47

  Успіх написав:
  Faceless написав:Так і цифра в 20к якраз через тих, хто розраховує за рахунок інших все отримати, чи ви думаєте, це розрахунок витрат на ЖК на 150 квартир?

Щось я ваш і перший комент не зрозумів...
А тепер і цей не дуже розумію...
Беремо оту вищу планку за генератор - 3 800 000/200(стільки квартир в моєму ЖК) = 19 000грн/з квартири
Але, не всі заселені... то треба ділити десь на 150квартир, а це вже = 25 333грн/з квартири!
А ще кожен місяць на дизпаливо скільки потрібно з квартири? 3К? 5К? Більше?
Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття...
Тим паче, що майже місяць зими вже позаду...
Про таке треба було думати влітку :)


у вас на скріні тільки капітальні витрати і зовсім немає операційних. такий "гєна" (як на скріні, на 360 ква) буде їсти десь до 40-45 л дизпалива на годину, або 2500+ грн/год. от і рахуйте скільки вам в місяць прийдеться скинутися на соляру (поки він працюватиме, звісно). сума за паливо легко може сягнути позначки в півляма грн за місяць. а то? в такому режимі його прийдеться робити щомісяця (щонайменше, масло (якого там зо 3 відра), фільтр). от і рахуйте.
те що всі скинуться це щось з розділу фантастики. хтось живе (тим потрібно), хтось поки ні (цим звісно, ні). як примусити здати гроші тим хто не захоче? як потім витрати на соляру ділити? :) так що це ще та забава.
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