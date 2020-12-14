Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Действительно глупая инвестиция. Учитывая что в Киеве можно арендовать квартиру есть неотключаемых домах или в Центре где электроэнергия гарантировано есть всегда зачем это всё монтировать?
Дурниці, а не аргументи По-перше, це не про Київ По-друге, практично немає будинків, які гарантовано не відключають По-третє, оренда в такому, якщо вдасться її знайти, вже за два місяці вийде дорожче за те вкладення
Faceless написав:Так і цифра в 20к якраз через тих, хто розраховує за рахунок інших все отримати, чи ви думаєте, це розрахунок витрат на ЖК на 150 квартир?
Щось я ваш і перший комент не зрозумів... А тепер і цей не дуже розумію... Беремо оту вищу планку за генератор - 3 800 000/200(стільки квартир в моєму ЖК) = 19 000грн/з квартири Але, не всі заселені... то треба ділити десь на 150квартир, а це вже = 25 333грн/з квартири! А ще кожен місяць на дизпаливо скільки потрібно з квартири? 3К? 5К? Більше? Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття... Тим паче, що майже місяць зими вже позаду... Про таке треба було думати влітку
Успіх написав:Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття...
это же не обязательный взнос? У нас те же самые проблемы решили вместо одного большого генератора 4-5 квартир покупают маленький, кто себе не может позволить (а половина уже их купили) в профсоюз не вступает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 гру, 2022 12:42, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Так і цифра в 20к якраз через тих, хто розраховує за рахунок інших все отримати, чи ви думаєте, це розрахунок витрат на ЖК на 150 квартир?
Щось я ваш і перший комент не зрозумів... А тепер і цей не дуже розумію... Беремо оту вищу планку за генератор - 3 800 000/200(стільки квартир в моєму ЖК) = 19 000грн/з квартири Але, не всі заселені... то треба ділити десь на 150квартир, а це вже = 25 333грн/з квартири! А ще кожен місяць на дизпаливо скільки потрібно з квартири? 3К? 5К? Більше? Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття... Тим паче, що майже місяць зими вже позаду... Про таке треба було думати влітку
у вас на скріні тільки капітальні витрати і зовсім немає операційних. такий "гєна" (як на скріні, на 360 ква) буде їсти десь до 40-45 л дизпалива на годину, або 2500+ грн/год. от і рахуйте скільки вам в місяць прийдеться скинутися на соляру (поки він працюватиме, звісно). сума за паливо легко може сягнути позначки в півляма грн за місяць. а то? в такому режимі його прийдеться робити щомісяця (щонайменше, масло (якого там зо 3 відра), фільтр). от і рахуйте. те що всі скинуться це щось з розділу фантастики. хтось живе (тим потрібно), хтось поки ні (цим звісно, ні). як примусити здати гроші тим хто не захоче? як потім витрати на соляру ділити? так що це ще та забава.