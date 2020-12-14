Ну той що 280 кВт - викликає запитання. Необхідний прорахунок.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:56
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:38
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:48
С такими ценами на генераторы это должен быть не домик, а сейф.
Люди, которые поднимают в чате вопрос генераторов, обычно слабо разбираются в техническом моменте. Думают это как пиццу заказать. Не представляют где купить, где будет стоять генератор, где будет храниться топливо, кто будет его запускать, заправлять, подключать, как будет организована его охрана, какой будет уровень шума для ближайших квартир, в каком формате будет он использоваться, по какому принципу будет делиться оплата кВт.
Такое впечатление, что блондинка сидит, думает "так нужно скинуться на генератор", тук-тук ноготками по клваиатуре, голосовалка в чате дома, все одобрямс чтобы не казаться жлобом и все, на этом все заканчивается.
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