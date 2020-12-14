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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10574105751057610577

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:56

  Успіх написав:Зображення

Ну той що 280 кВт - викликає запитання. Необхідний прорахунок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:38

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoiz ... QsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:48

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.

С такими ценами на генераторы это должен быть не домик, а сейф.
Люди, которые поднимают в чате вопрос генераторов, обычно слабо разбираются в техническом моменте. Думают это как пиццу заказать. Не представляют где купить, где будет стоять генератор, где будет храниться топливо, кто будет его запускать, заправлять, подключать, как будет организована его охрана, какой будет уровень шума для ближайших квартир, в каком формате будет он использоваться, по какому принципу будет делиться оплата кВт.
Такое впечатление, что блондинка сидит, думает "так нужно скинуться на генератор", тук-тук ноготками по клваиатуре, голосовалка в чате дома, все одобрямс чтобы не казаться жлобом и все, на этом все заканчивается.
Vlad442
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