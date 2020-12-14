Ну той що 280 кВт - викликає запитання. Необхідний прорахунок.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:56
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:38
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:48
С такими ценами на генераторы это должен быть не домик, а сейф.
Люди, которые поднимают в чате вопрос генераторов, обычно слабо разбираются в техническом моменте. Думают это как пиццу заказать. Не представляют где купить, где будет стоять генератор, где будет храниться топливо, кто будет его запускать, заправлять, подключать, как будет организована его охрана, какой будет уровень шума для ближайших квартир, в каком формате будет он использоваться, по какому принципу будет делиться оплата кВт.
Такое впечатление, что блондинка сидит, думает "так нужно скинуться на генератор", тук-тук ноготками по клваиатуре, голосовалка в чате дома, все одобрямс чтобы не казаться жлобом и все, на этом все заканчивается.
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:05
Главное чтобы такое на фасад вместо кондера не взгромоздили. А то кондеры после этого покажутся вполне приемлемым элементом дизайна.
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додам пару слів про генератор з життя ...
Великий будинок , зробили розрахунок - на насоси для води , тепла , два ліфта маленьких ( бо 25 поверхів ) . Без електрики в квартири ( бо електроплити і так далі ) . Вийшло десь біля 3000 грн з квартири зразу . Плюс на горючку , обслуговування і т.д. до 200 грн на місяць . Але це якщо будуть приймати участь всі . В попередні хоч і значно менші збирання грошей здавали грубо 60 % квартир . Питаю - які будуть важелі впливу на дуже хитрих чи бідних ? Ніякі . Наступне питання - генератор в чию власність ? У нас ОСББ ніяк з ЖЕКом не розділиться . Кажуть - тільки ЖЕК . Тобто генератор за наші гроші - ЖЕКу . Далі зрозуміло . В результаті - питання відпало просто , бо зі всім погоджувалися приблизно 20 % квартир .
Генератор реальний для невеличкого будинку , де всі всіх знають і є різні важелі впливу та шляхи подолання претензій .
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:24
Vlad442 так тут все просто. Абонплата (потребление в час*колич.часов работы в месяц+масло+фильтр+з/п механика/электрика) и + потребление по счетчику. Да, у каждого должен быть счетчик. Общая сумма затрат - абонплата = сумма которая распределяется в зависимости от потребления по счетчику. Так что индивидуальный генератор предпочтительнее.
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:34
В Ирпене уже копируют фронтенд сталинского ампира
Дизайнерская мысль на месте не стоит
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:47
Уже) У товарища в Киеве генератор на цепях прицепили рядом с кондиционером. На фотке выглядит эпично) А уж спать под него просто великолепно, как он говорит. Сделать ничего нельзя, нет таких законов да и не работают если бы были.
Додано: Пон 26 гру, 2022 16:07
Додано: Пон 26 гру, 2022 16:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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