RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10575105761057710578>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:56

  Успіх написав:Зображення

Ну той що 280 кВт - викликає запитання. Необхідний прорахунок.
airmax78
 
Повідомлень: 41585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:38

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoiz ... QsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:48

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.

С такими ценами на генераторы это должен быть не домик, а сейф.
Люди, которые поднимают в чате вопрос генераторов, обычно слабо разбираются в техническом моменте. Думают это как пиццу заказать. Не представляют где купить, где будет стоять генератор, где будет храниться топливо, кто будет его запускать, заправлять, подключать, как будет организована его охрана, какой будет уровень шума для ближайших квартир, в каком формате будет он использоваться, по какому принципу будет делиться оплата кВт.
Такое впечатление, что блондинка сидит, думает "так нужно скинуться на генератор", тук-тук ноготками по клваиатуре, голосовалка в чате дома, все одобрямс чтобы не казаться жлобом и все, на этом все заканчивается.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9388
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:05

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.

Главное чтобы такое на фасад вместо кондера не взгромоздили. А то кондеры после этого покажутся вполне приемлемым элементом дизайна.
airmax78
 
Повідомлень: 41585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Додам пару слів про генератор з життя ...
Великий будинок , зробили розрахунок - на насоси для води , тепла , два ліфта маленьких ( бо 25 поверхів ) . Без електрики в квартири ( бо електроплити і так далі ) . Вийшло десь біля 3000 грн з квартири зразу . Плюс на горючку , обслуговування і т.д. до 200 грн на місяць . Але це якщо будуть приймати участь всі . В попередні хоч і значно менші збирання грошей здавали грубо 60 % квартир . Питаю - які будуть важелі впливу на дуже хитрих чи бідних ? Ніякі . Наступне питання - генератор в чию власність ? У нас ОСББ ніяк з ЖЕКом не розділиться . Кажуть - тільки ЖЕК . Тобто генератор за наші гроші - ЖЕКу . Далі зрозуміло . В результаті - питання відпало просто , бо зі всім погоджувалися приблизно 20 % квартир .
Генератор реальний для невеличкого будинку , де всі всіх знають і є різні важелі впливу та шляхи подолання претензій .
Puente
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:24

Vlad442 так тут все просто. Абонплата (потребление в час*колич.часов работы в месяц+масло+фильтр+з/п механика/электрика) и + потребление по счетчику. Да, у каждого должен быть счетчик. Общая сумма затрат - абонплата = сумма которая распределяется в зависимости от потребления по счетчику. Так что индивидуальный генератор предпочтительнее.
19professor69
 
Повідомлень: 76
З нами з: 15.10.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:34

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.

Главное чтобы такое на фасад вместо кондера не взгромоздили. А то кондеры после этого покажутся вполне приемлемым элементом дизайна.

В Ирпене уже копируют фронтенд сталинского ампира
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vro-dvo ... QwlOL.html
Дизайнерская мысль на месте не стоит
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:47

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.

Главное чтобы такое на фасад вместо кондера не взгромоздили. А то кондеры после этого покажутся вполне приемлемым элементом дизайна.


Уже) У товарища в Киеве генератор на цепях прицепили рядом с кондиционером. На фотке выглядит эпично) А уж спать под него просто великолепно, как он говорит. Сделать ничего нельзя, нет таких законов да и не работают если бы были.
Izya Cy
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:07

  Izya Cy написав:уж спать под него просто великолепно, как он говорит. Сделать ничего нельзя, нет таких законов да и не работают если бы были.
а зачем генератор когда все спят? Холодильник питает что ли
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Izya Cy написав:Сделать ничего нельзя,

Вночі розстріляти з пневмата. Задовбається ремонтувати.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8436
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10575105761057710578>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15064048
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4988936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2157)
26.12.2022 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.