Генератор не его. Поэтому что делают с ним верхние соседи не известно)
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:09
Додано: Пон 26 гру, 2022 16:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я і так їжу в новусі купую, а за 25333 + соляра і подавну
За даний місяць намотало 19 квт ее при тому, що я працюю здому. І 5 кубів газу за попередній місяць прислали (по домовому лічильнику), при тому, що я його не вимикаю.
Влітку було 70квт і 2-3 куба.
Пс сходи на 10 поверх навіть не відчуваю
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