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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 16:09
vitaliian написав: Izya Cy написав:
уж спать под него просто великолепно, как он говорит. Сделать ничего нельзя, нет таких законов да и не работают если бы были.
а зачем генератор когда все спят? Холодильник питает что ли
Генератор не его. Поэтому что делают с ним верхние соседи не известно)
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:23
Успіх написав:25 333грн/з квартири!
Я і так їжу в новусі купую, а за 25333 + соляра і подавну
За даний місяць намотало 19 квт ее при тому, що я працюю здому. І 5 кубів газу за попередній місяць прислали (по домовому лічильнику), при тому, що я його не вимикаю.
Влітку було 70квт і 2-3 куба.
Пс сходи на 10 поверх навіть не відчуваю
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:45
Успіх написав: Faceless написав:
Так і цифра в 20к якраз через тих, хто розраховує за рахунок інших все отримати, чи ви думаєте, це розрахунок витрат на ЖК на 150 квартир?
Щось я ваш і перший комент не зрозумів...
А тепер і цей не дуже розумію...
Беремо оту вищу планку за генератор - 3 800 000/200(стільки квартир в моєму ЖК) = 19 000грн/з квартири
Але, не всі заселені... то треба ділити десь на 150квартир, а це вже = 25 333грн/з квартири!
А ще кожен місяць на дизпаливо скільки потрібно з квартири? 3К? 5К? Більше?
Справді, як писали вище - не кожна квартира може собі це дозволити/має таку заначку при врізаних зарплатах/збільшення безробіття...
Тим паче, що майже місяць зими вже позаду...
Про таке треба було думати влітку
На мою думку це генератор виключно на насоси для води, забезпечення роботи котельні, може ще якісь критичні потреби. Забезпечення всього ЖК електрикою від генератора майже нереально.
Та потужність, що вказана на скріні, завелика для чисто критичних потреб, і все одно недостатньа для повного забезпечення електрикою.
Тому складається враження, що це на забезпечення критичних потреб цілого житлового комплексу, не одного будинку. А отже - сотень квартир. І в цьому випадку це невеликі вкладення, щоб не було необхідно зливати воду з системи опалення і в будинку можна було нормально жити.
У нас на ЖК на критичні потреби взяли генератор на 150 кВт, і це зовсім невеликі гроші що на сам генератор, що на його обслуговування.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:48
Izya Cy написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.
Главное чтобы такое на фасад вместо кондера не взгромоздили. А то кондеры после этого покажутся вполне приемлемым элементом дизайна.
Уже) У товарища в Киеве генератор на цепях прицепили рядом с кондиционером. На фотке выглядит эпично) А уж спать под него просто великолепно, как он говорит. Сделать ничего нельзя, нет таких законов да и не работают если бы были.
Зрізати к монахам разом з кондиціонером, і хай сам шукає, який закон йому треба
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Додано: Пон 26 гру, 2022 17:43
Vlad442 написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zvukoizolyatsionnyy-korob-dlya-generatora-IDQsR8W.html
Домик для генератора видели?
Генератор теперь как для детей Барби, одежда, домики.
С такими ценами на генераторы это должен быть не домик, а сейф.
Люди, которые поднимают в чате вопрос генераторов, обычно слабо разбираются в техническом моменте. Думают это как пиццу заказать. Не представляют где купить, где будет стоять генератор, где будет храниться топливо, кто будет его запускать, заправлять, подключать, как будет организована его охрана, какой будет уровень шума для ближайших квартир, в каком формате будет он использоваться, по какому принципу будет делиться оплата кВт.
Такое впечатление, что блондинка сидит, думает "так нужно скинуться на генератор", тук-тук ноготками по клваиатуре, голосовалка в чате дома, все одобрямс чтобы не казаться жлобом и все, на этом все заканчивается.
Ще забули відвід вихлопів. Явно продукти згоряння бензинів - не найкраще чим можна дихати.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 18:45
_Mykola_ написав: wild.tomcat написав:
у вас на скріні тільки капітальні витрати і зовсім немає операційних. такий "гєна" (як на скріні, на 360 ква) буде їсти десь до 40-45 л дизпалива на годину, або 2500+ грн/год. от і рахуйте скільки вам в місяць прийдеться скинутися на соляру (поки він працюватиме, звісно). сума за паливо легко може сягнути позначки в півляма грн за місяць. а то? в такому режимі його прийдеться робити щомісяця (щонайменше, масло (якого там зо 3 відра), фільтр). от і рахуйте.
те що всі скинуться це щось з розділу фантастики. хтось живе (тим потрібно), хтось поки ні (цим звісно, ні). як примусити здати гроші тим хто не захоче? як потім витрати на соляру ділити?
так що це ще та забава.
Це основна проблема, тому не треба робити "все-все і всім добре", а ставити генератор виключно на критичні комунікації які необхідні для функціонування будинку і все.
Такие вложения потянет дом, где наверняка намного меньше квартир, а значит и генератор можно не размером с маршрутку поставить, а что то втрое менее мощное и жручее, но %90 этот дом будет находиться там территориально, где по ЮА вообще не выключают, и возможно даже освещение всю ночь слабенько, но работает.
На бесконечные круши такие энергопоезда не нужны, а нужен газ в каждой квартире и колонка соответсвенно.
И какой то вменяемый график отключений.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 18:54
В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.
В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.
Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:06
vitaliian написав:
В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.
В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.
Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.
Это интересная новость. Но нужно читать ее между строк.
Женщины, которых уволили, пробежались на биржу, срок выплат истек и они соскочили.
Мужчины на биржу идти не спешат, потому что могут получить повестку. Кто хочет служить, идет прямо в военкомат без всяких бирж.
Биржа труда предлагает работы, которые подразумевают расчистку завалов и т. п. Отказываешься, снимают.
Так что это новость не про всеобщее радостное трудоустройство, а про коллапс этой системы.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:18
Vlad442 написав: vitaliian написав:
В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.
В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.
Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.
Это интересная новость. Но нужно читать ее между строк.
Женщины, которых уволили, пробежались на биржу, срок выплат истек и они соскочили.
Мужчины на биржу идти не спешат, потому что могут получить повестку. Кто хочет служить, идет прямо в военкомат без всяких бирж.
Биржа труда предлагает работы, которые подразумевают расчистку завалов и т. п. Отказываешься, снимают.
Так что это новость не про всеобщее радостное трудоустройство, а про коллапс этой системы.
Значится рассказываю на своём опыте.
Первого июня встал на учёт.Думал, как всегда, постою год. Но говно депутаты приняли закон, через месяц стояния посылать на разбор завалов(общественные работы). Но поскольку во Львове с завалами напряг, то на практике просто стали слать на любую говно работу, на минималку(раньше имели право только по специальности и на соответствующий уровень ЗП) Причём раньше, могли направить раз в несколько месяцев, а теперь ганяли раз в неделю с перекуром в две недели. Отбился за пол года от вось ми говно работ. Аж задолбался отбиваться от говнокадровичек, которые ставя мне отказ по моей просьбе ныли, что нет желающих работать за минималку🤦♂️. В октябре наши умные депутаты ещё усугубили положение безработных, ограничив срок выплат тремя месяцами.
Это не говора, прр втихушку протянутый закон, что раньше можно было стать на биржу после полу года, теперь 7 месяцев работы. Также уменьшили срок пребывания на бирже от стажа. Раньше без проблем можна было стоять год. Теперь год кто имел 30 и больше лет стажа, а в основном от полугода до девяти месяцев.
Короче биржа стало совсем беспонтовым местом. Я уже профи в этом пятый юбилейный раз стоял) 😾
Пы. СЫ. Специалист сказала написать заяву на съем с биржи, потому, что дальше не было смысла трепать себе нервы за бесплатно.
Пы. Сы.2 Облавы военкомов на бирже были пару раз, но я, слава БГ на них не попадал.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 19:29
Bolt написав:
Пы. Сы.2 Облавы военкомов на бирже были пару раз, но я, слава БГ на них не попадал
нашли где облавы устраивать. Столько ресторанов и клубов скучает.
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vitaliian
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