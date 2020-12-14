Додано: Пон 26 гру, 2022 20:23

Bolt написав: Vlad442 написав: vitaliian написав: [quote]В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.



В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.



Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.



Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.

[quote]В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.

Это интересная новость. Но нужно читать ее между строк.

Женщины, которых уволили, пробежались на биржу, срок выплат истек и они соскочили.

Мужчины на биржу идти не спешат, потому что могут получить повестку. Кто хочет служить, идет прямо в военкомат без всяких бирж.

Биржа труда предлагает работы, которые подразумевают расчистку завалов и т. п. Отказываешься, снимают.



Так что это новость не про всеобщее радостное трудоустройство, а про коллапс этой системы. Это интересная новость. Но нужно читать ее между строк.Женщины, которых уволили, пробежались на биржу, срок выплат истек и они соскочили.Мужчины на биржу идти не спешат, потому что могут получить повестку. Кто хочет служить, идет прямо в военкомат без всяких бирж.Биржа труда предлагает работы, которые подразумевают расчистку завалов и т. п. Отказываешься, снимают.Так что это новость не про всеобщее радостное трудоустройство, а про коллапс этой системы.

Значится рассказываю на своём опыте.Первого июня встал на учёт.Думал, как всегда, постою год. Но говно депутаты приняли закон, через месяц стояния посылать на разбор завалов(общественные работы). Но поскольку во Львове с завалами напряг, то на практике просто стали слать на любую говно работу, на минималку(раньше имели право только по специальности и на соответствующий уровень ЗП) Причём раньше, могли направить раз в несколько месяцев, а теперь ганяли раз в неделю с перекуром в две недели. Отбился за пол года от вось ми говно работ. Аж задолбался отбиваться от говнокадровичек, которые ставя мне отказ по моей просьбе ныли, что нет желающих работать за минималку. В октябре наши умные депутаты ещё усугубили положение безработных, ограничив срок выплат тремя месяцами.Это не говора, прр втихушку протянутый закон, что раньше можно было стать на биржу после полу года, теперь 7 месяцев работы. Также уменьшили срок пребывания на бирже от стажа. Раньше без проблем можна было стоять год. Теперь год кто имел 30 и больше лет стажа, а в основном от полугода до девяти месяцев.Короче биржа стало совсем беспонтовым местом. Я уже профи в этом пятый юбилейный раз стоял)Пы. СЫ. Специалист сказала написать заяву на съем с биржи, потому, что дальше не было смысла трепать себе нервы за бесплатно.Пы. Сы.2 Облавы военкомов на бирже были пару раз, но я, слава БГ на них не попадал.[/quote]как с языка снял) добавлю еще что с 2023 цз переходит под пфу, это на сайте либо той либо той службы анонсировано. это говорит только о том что денег там нет, вот только откуда они в пфу лишнее возмуться? по ощущениям, реальная безработица раз в 5-10 больше, соотвественно даже с минималки пфу не пополняется.вот с фгво красиво сделали, присоединив ощад (участие стоит денег)