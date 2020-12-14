Так нет работы - пересичный валит к мамке
Если пересичный ОТТУДА - валить некуда, да и сам вальнуть может не только когда проголодается,чай бамбасс не институт благородных девиц, и райончик становится не весьма для проживания с такими арендаторами.
Аренду колбасит, то минус 50%, то долларовую цену повысить можно, то за квартиру два генератора предлагают ибо выгодно.
А продать бетон при условии 20-30% безработицы можно только человеку с кэшем, какие ипотеки и рассрочки будут работать?
Ну по Реуса и Панде видно что некоторые думают что их кэш покруче царских червонцев и акций Теслы и скоро КАНы придут за сосиску с кетчупом у них мыть окна и полы
Это они ещё его(кирпич свой) не нюхали и плесень лампой на нём не светили
Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё? А ЖК Нвер как поживает? Я ж за краны на том фото Хотаба не просто так спросил, ТТ узнал, но подумал что то
РТ, хоть в центре не киданули добропорядочных инвесторов при цене метра под двушку и выше? У нас Дельмар похоже фссё. Краны стоят, голуби на них диареют. Но нарИд дороже 1куе за метр памятника до сих пор хочет