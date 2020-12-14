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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10577105781057910580

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:06

  Прохожий написав:
  Bolt написав:Так мы в контексте, так сказать..

в контексте штопаных колготок?
делитесь опытом с виталианой в лс

Так нет работы - пересичный валит к мамке
Если пересичный ОТТУДА - валить некуда, да и сам вальнуть может не только когда проголодается,чай бамбасс не институт благородных девиц, и райончик становится не весьма для проживания с такими арендаторами.
Аренду колбасит, то минус 50%, то долларовую цену повысить можно, то за квартиру два генератора предлагают ибо выгодно.
А продать бетон при условии 20-30% безработицы можно только человеку с кэшем, какие ипотеки и рассрочки будут работать?
Ну по Реуса и Панде видно что некоторые думают что их кэш покруче царских червонцев и акций Теслы и скоро КАНы придут за сосиску с кетчупом у них мыть окна и полы
Это они ещё его(кирпич свой) не нюхали и плесень лампой на нём не светили
Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё? А ЖК Нвер как поживает? Я ж за краны на том фото Хотаба не просто так спросил, ТТ узнал, но подумал что то
РТ, хоть в центре не киданули добропорядочных инвесторов при цене метра под двушку и выше? У нас Дельмар похоже фссё. Краны стоят, голуби на них диареют. Но нарИд дороже 1куе за метр памятника до сих пор хочет
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 26 гру, 2022 22:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:10

  Прохожий написав:
  Bolt написав:Так мы в контексте, так сказать..

в контексте штопаных колготок?
делитесь опытом с виталианой в лс

Ещё один озабоченный? На пенсии вижу это проблема.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:31

  барабашов написав:Так нет работы - пересичный валит к мамке
Если пересичный ОТТУДА - валить некуда, да и сам вальнуть может не только когда проголодается,чай бамбасс не институт благородных девиц, и райончик становится не весьма для проживания с такими арендаторами.
Аренду колбасит, то минус 50%, то долларовую цену повысить можно, то за квартиру два генератора предлагают ибо выгодно.
А продать бетон при условии 20-30% безработицы можно только человеку с кэшем, какие ипотеки и рассрочки будут работать?
Ну по Реуса и Панде видно что некоторые думают что их кэш покруче царских червонцев и акций Теслы и скоро КАНы придут за сосиску с кетчупом у них мыть окна и полы
Это они ещё его(кирпич свой) не нюхали и плесень лампой на нём не светили
Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё? А ЖК Нвер как поживает? Я ж за краны на том фото Хотаба не просто так спросил, ТТ узнал, но подумал что то
РТ, хоть в центре не киданули добропорядочных инвесторов при цене метра под двушку и выше? У нас Дельмар похоже фссё. Краны стоят, голуби на них диареют. Но нарИд дороже 1куе за метр памятника до сих пор хочет

На 2023 год налили денег в льготную ипотеку.
Только там условия такие, что не ТТ, а забацаную гостинку на Борщаге можно только купить.
Не, ну если Мхитарян согласен продавать ТТ по 40куе. за хату, то можно и в ТТ :mrgreen: Если конечно банк одобрит ипотеку на замороженную стройку.
Кстати Мхитарян сейчас в Украине. Никто не встречал? Или в ТрО Флорида?
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  #<1 ... 10577105781057910580
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