Додано: Пон 26 гру, 2022 22:06

Прохожий написав: Bolt написав: Так мы в контексте, так сказать.. Так мы в контексте, так сказать..

в контексте штопаных колготок?

делитесь опытом с виталианой в лс в контексте штопаных колготок?делитесь опытом с виталианой в лс

Так нет работы - пересичный валит к мамкеЕсли пересичный ОТТУДА - валить некуда, да и сам вальнуть может не только когда проголодается,чай бамбасс не институт благородных девиц, и райончик становится не весьма для проживания с такими арендаторами.Аренду колбасит, то минус 50%, то долларовую цену повысить можно, то за квартиру два генератора предлагают ибо выгодно.А продать бетон при условии 20-30% безработицы можно только человеку с кэшем, какие ипотеки и рассрочки будут работать?Ну по Реуса и Панде видно что некоторые думают что их кэш покруче царских червонцев и акций Теслы и скоро КАНы придут за сосиску с кетчупом у них мыть окна и полыЭто они ещё его(кирпич свой) не нюхали и плесень лампой на нём не светилиКстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё? А ЖК Нвер как поживает? Я ж за краны на том фото Хотаба не просто так спросил, ТТ узнал, но подумал что тоРТ, хоть в центре не киданули добропорядочных инвесторов при цене метра под двушку и выше? У нас Дельмар похоже фссё. Краны стоят, голуби на них диареют. Но нарИд дороже 1куе за метр памятника до сих пор хочет