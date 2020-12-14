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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10577105781057910580

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:06

  Прохожий написав:
  Bolt написав:Так мы в контексте, так сказать..

в контексте штопаных колготок?
делитесь опытом с виталианой в лс

Так нет работы - пересичный валит к мамке
Если пересичный ОТТУДА - валить некуда, да и сам вальнуть может не только когда проголодается,чай бамбасс не институт благородных девиц, и райончик становится не весьма для проживания с такими арендаторами.
Аренду колбасит, то минус 50%, то долларовую цену повысить можно, то за квартиру два генератора предлагают ибо выгодно.
А продать бетон при условии 20-30% безработицы можно только человеку с кэшем, какие ипотеки и рассрочки будут работать?
Ну по Реуса и Панде видно что некоторые думают что их кэш покруче царских червонцев и акций Теслы и скоро КАНы придут за сосиску с кетчупом у них мыть окна и полы
Это они ещё его(кирпич свой) не нюхали и плесень лампой на нём не светили
Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё? А ЖК Нвер как поживает? Я ж за краны на том фото Хотаба не просто так спросил, ТТ узнал, но подумал что то
РТ, хоть в центре не киданули добропорядочных инвесторов при цене метра под двушку и выше? У нас Дельмар похоже фссё. Краны стоят, голуби на них диареют. Но нарИд дороже 1куе за метр памятника до сих пор хочет
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 26 гру, 2022 22:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:10

  Прохожий написав:
  Bolt написав:Так мы в контексте, так сказать..

в контексте штопаных колготок?
делитесь опытом с виталианой в лс

Ещё один озабоченный? На пенсии вижу это проблема.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:31

  барабашов написав:Так нет работы - пересичный валит к мамке
Если пересичный ОТТУДА - валить некуда, да и сам вальнуть может не только когда проголодается,чай бамбасс не институт благородных девиц, и райончик становится не весьма для проживания с такими арендаторами.
Аренду колбасит, то минус 50%, то долларовую цену повысить можно, то за квартиру два генератора предлагают ибо выгодно.
А продать бетон при условии 20-30% безработицы можно только человеку с кэшем, какие ипотеки и рассрочки будут работать?
Ну по Реуса и Панде видно что некоторые думают что их кэш покруче царских червонцев и акций Теслы и скоро КАНы придут за сосиску с кетчупом у них мыть окна и полы
Это они ещё его(кирпич свой) не нюхали и плесень лампой на нём не светили
Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё? А ЖК Нвер как поживает? Я ж за краны на том фото Хотаба не просто так спросил, ТТ узнал, но подумал что то
РТ, хоть в центре не киданули добропорядочных инвесторов при цене метра под двушку и выше? У нас Дельмар похоже фссё. Краны стоят, голуби на них диареют. Но нарИд дороже 1куе за метр памятника до сих пор хочет

На 2023 год налили денег в льготную ипотеку.
Только там условия такие, что не ТТ, а забацаную гостинку на Борщаге можно только купить.
Не, ну если Мхитарян согласен продавать ТТ по 40куе. за хату, то можно и в ТТ :mrgreen: Если конечно банк одобрит ипотеку на замороженную стройку.
Кстати Мхитарян сейчас в Украине. Никто не встречал? Или в ТрО Флорида?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:От жлобсва одни неудобства :mrgreen:
Все известные мне удачные случаи запуска генератора - это дома с ОСББ.
Причем в тех ОСББ, где тариф был повыше сделали эту работу за счет резервного фонда ОСББ.

Это самое верное и честное решение.
В осбб платят все в пропорциональных долях. Есть инструменты влияния на неплательщиков. Большинством могуть принять решение о крупных покупках.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 26 гру, 2022 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:47

  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Навпаки. Це дуже добре, що цей закон зупинили. І дуже добре що слідкують за пдрсами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:59

  airmax78 написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Навпаки. Це дуже добре, що цей закон зупинили. І дуже добре що слідкують за пдрсами.

так его не остановили, у меня сейчас многие знакомые делают ставки что будет дальше, кто нашему призиденту больше партнер, западные страны которые дают оружие, или застройщики, думаю тут все понимают чем может обернутся ситуация если закон не ветируют
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:52

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Навпаки. Це дуже добре, що цей закон зупинили. І дуже добре що слідкують за пдрсами.

так его не остановили, у меня сейчас многие знакомые делают ставки что будет дальше, кто нашему призиденту больше партнер, западные страны которые дают оружие, или застройщики, думаю тут все понимают чем может обернутся ситуация если закон не ветируют

Нічого страшного не буде. Але думаю що він його відпрпвить на доопрацювання.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:01

  барабашов написав:
  Прохожий написав:делитесь опытом...

Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё?

??? Краны крутятся?
Vlad442
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