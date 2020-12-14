RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10578105791058010581

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:28

  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 28.04.20
Подякував: 653 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:32

  Damien написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной

Отправка на фронт - это что наказание такое? Из-за этих гнид нормальные воины могут погибнуть. Хотите наказать: посадите с конфискацией и все.
airmax78
 
Повідомлень: 41589
З нами з: 25.10.12
Подякував: 953 раз.
Подякували: 5124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:17

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.


В Киеве Фейслесса такого быть не может.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14047
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7358 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 10578105791058010581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23430 15066615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 гру, 2022 10:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4989104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3416)
27.12.2022 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.