Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Отправка на фронт - это что наказание такое? Из-за этих гнид нормальные воины могут погибнуть. Хотите наказать: посадите с конфискацией и все.