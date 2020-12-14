Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Отправка на фронт - это что наказание такое? Из-за этих гнид нормальные воины могут погибнуть. Хотите наказать: посадите с конфискацией и все.
Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Отправка на фронт - это что наказание такое? Из-за этих гнид нормальные воины могут погибнуть. Хотите наказать: посадите с конфискацией и все.
"Посадить", "конфискация" - это все долгоиграющие процессы. Еще и есть возможность выйти сухими из воды. На фронт. С парашютами забросить на вражескую территорию. На спину рюкзачок(который невозможно снять) с 10кг тротила и дистанционная кнопка через спутник. Руководителем группы назначить Гетьманцева. Его действия непрогнозируемы и не поддаются логике, поэтому группа становится неуязвимой для вражеских аналитиков.
rjkz Почему не может? Мало персонажей типа "велюрного" Коли-Каклеты, которые родившись на Оболони или даже в министерках на Антоновича ведут себя как товарищ Поворознюк или другие резко разбогатевшие "авторитеты" с глубокой ж...(места ранения Рогозина)? Попробуйте у таких выманить на сборе чего то фронт сумму, сравнимую с их травами на развлечения на выходные, даже не в Карпатах(буковель) или Одессе(ибица). Потом об успехе расскажете.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 27 гру, 2022 04:27, всього редагувалось 1 раз.
В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.
В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.
Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.
Это интересная новость. Но нужно читать ее между строк. Женщины, которых уволили, пробежались на биржу, срок выплат истек и они соскочили. Мужчины на биржу идти не спешат, потому что могут получить повестку. Кто хочет служить, идет прямо в военкомат без всяких бирж. Биржа труда предлагает работы, которые подразумевают расчистку завалов и т. п. Отказываешься, снимают.
Так что это новость не про всеобщее радостное трудоустройство, а про коллапс этой системы.