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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10578105791058010581

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:28

  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:32

  Damien написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной

Отправка на фронт - это что наказание такое? Из-за этих гнид нормальные воины могут погибнуть. Хотите наказать: посадите с конфискацией и все.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:17

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Зображення
Констатація факту, що жлоб-рагулі є всюди?

У этих жлоб-рагулей банально может не быть в заначке 20 тыс грн. Официальная безработица - треть. Многие бюджетники практически на минималке.


В Киеве Фейслесса такого быть не может.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:40

  airmax78 написав:
  Damien написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Проголосовавших "за" этот закон просто отправить на фронт, в окопы. Вместе с теми, кто голосовал за бесплатную растаможку авто весной

Отправка на фронт - это что наказание такое? Из-за этих гнид нормальные воины могут погибнуть. Хотите наказать: посадите с конфискацией и все.

"Посадить", "конфискация" - это все долгоиграющие процессы. Еще и есть возможность выйти сухими из воды.
На фронт. С парашютами забросить на вражескую территорию. На спину рюкзачок(который невозможно снять) с 10кг тротила и дистанционная кнопка через спутник.
Руководителем группы назначить Гетьманцева. Его действия непрогнозируемы и не поддаются логике, поэтому группа становится неуязвимой для вражеских аналитиков.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 03:20

rjkz
Почему не может?
Мало персонажей типа "велюрного" Коли-Каклеты, которые родившись на Оболони или даже в министерках на Антоновича ведут себя как товарищ Поворознюк или другие резко разбогатевшие "авторитеты" с глубокой ж...(места ранения Рогозина)?
Попробуйте у таких выманить на сборе чего то фронт сумму, сравнимую с их травами на развлечения на выходные, даже не в Карпатах(буковель) или Одессе(ибица). Потом об успехе расскажете.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 27 гру, 2022 04:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 03:42

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
В Україні новий позитивний рекорд: 191 тисяча офіційних безробітних.

В Україні новий антирекорд по офіційно зареєстрованих безробітних — станом на 26 грудня це 191 тисяча осіб.

Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його слова, ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було.

Для розуміння: місяць тому, 24 листопада, було 223,7 тис. Тобто зменшення за місяць на понад 30 тис. осіб.

Это интересная новость. Но нужно читать ее между строк.
Женщины, которых уволили, пробежались на биржу, срок выплат истек и они соскочили.
Мужчины на биржу идти не спешат, потому что могут получить повестку. Кто хочет служить, идет прямо в военкомат без всяких бирж.
Биржа труда предлагает работы, которые подразумевают расчистку завалов и т. п. Отказываешься, снимают.

Так что это новость не про всеобщее радостное трудоустройство, а про коллапс этой системы.


Ну и миллионы выехали.
Как им на биржу стать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:06

Хрущи на вес па 600

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Qx3gI.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:30

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-starogo-hruscha-IDQx3gI.html

В Вене такой хрущ в подмарафеченном доме с маленьким лифтом и примерно такой же площадью стоит овер 300куе в худшем локейшене по отношению к центру. Грустно блд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:01

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-starogo-hruscha-IDQx3gI.html

В Вене такой хрущ в подмарафеченном доме с маленьким лифтом и примерно такой же площадью стоит овер 300куе в худшем локейшене по отношению к центру. Грустно блд.

ты ж одессит Мишка, а это значит ©... Отвозите киевские хрюши в Вену и продаёте х10 можно прямо с консьержем
https://t.me/xydessa/26550
vitaliian
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