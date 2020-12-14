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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10579105801058110582

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-starogo-hruscha-IDQx3gI.html

В Вене такой хрущ в подмарафеченном доме с маленьким лифтом и примерно такой же площадью стоит овер 300куе в худшем локейшене по отношению к центру. Грустно блд.

Боюсь, що Вам не вдастся розміняти свою центрову новобудну київську "прєлєсць" на віденську кавалірку часів імператора Франца-Іосіфа. Хіба що в пропорції 2:1
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 гру, 2022 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:34

  UA написав:
  vitaliian написав:что то типа такого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Qu1ta.html

На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:57

  барабашов написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:что то типа такого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Qu1ta.html

На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"

Население города 10к человек и вот из гугла:
Скалея хороша тем, что здесь есть море, но у нас нет работы: здесь курортная зона, которая живёт только летом. Поэтому итальянцы приезжают исключительно в августе, в свои отпуска, то есть используют квартиры только один месяц в году. При этом содержание жилья в среднем обходится в €1,2 тыс. в год
Ну тоесть 11 месяцев в году город призрак. Посмотрите фотки, пустые балконы без цветов/стульев/белья, и аж 1 машина на улице. В общем на любителя, для жестких интровертов :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 14:58

  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:02

  Zebra написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.

Для мну индикатор Львовские СМИ Андрія Долі. Судя, как они срут кирпичами он ему поперекгорла.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:04

  Zebra написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь.

Причому будувати з гівна і палок.
Всі обмеження, всі контролюючі органи - нафіг!
Потім мутрий нарот знову буде скаржитись на якість новобудного житла
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 гру, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

опасность в том, что могут построить без канализации, воды и света и бросить людей один на один с этими проблемами. Далее бесконечные проблемы, митинги, перекрытие дорог и т.п.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:09

  Zebra написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.

смотрите чтобы из Киева, не сделали сплошную троещину
Необходимо развивать инфраструктуру и общественный транспорт, а не тупо строить дома
Феодал
 
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