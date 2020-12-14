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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 гру, 2022 14:00
airmax78 написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-starogo-hruscha-IDQx3gI.html
В Вене такой хрущ в подмарафеченном доме с маленьким лифтом и примерно такой же площадью стоит овер 300куе в худшем локейшене по отношению к центру. Грустно блд.
Боюсь, що Вам не вдастся розміняти свою центрову новобудну київську "прєлєсць" на віденську кавалірку часів імператора Франца-Іосіфа. Хіба що в пропорції 2:1
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 27 гру, 2022 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:34
UA написав:
На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?
Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:57
барабашов написав: UA написав:
На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?
Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
Население города 10к человек и вот из гугла:
Скалея хороша тем, что здесь есть море, но у нас нет работы: здесь курортная зона, которая живёт только летом. Поэтому итальянцы приезжают исключительно в августе, в свои отпуска, то есть используют квартиры только один месяц в году. При этом содержание жилья в среднем обходится в €1,2 тыс. в год
Ну тоесть 11 месяцев в году город призрак. Посмотрите фотки, пустые балконы без цветов/стульев/белья, и аж 1 машина на улице. В общем на любителя, для жестких интровертов
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Додано: Вів 27 гру, 2022 14:58
Феодал написав:
слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.
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Zebra
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:02
Zebra написав: Феодал написав:
слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.
Для мну индикатор Львовские СМИ Андрія Долі. Судя, как они срут кирпичами он ему поперекгорла.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:04
Zebra написав: Феодал написав:
слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь.
Причому будувати з гівна і палок.
Всі обмеження, всі контролюючі органи - нафіг!
Потім мутрий нарот знову буде скаржитись на якість новобудного житла
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 27 гру, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:06
опасность в том, что могут построить без канализации, воды и света и бросить людей один на один с этими проблемами. Далее бесконечные проблемы, митинги, перекрытие дорог и т.п.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:09
Zebra написав: Феодал написав:
слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.
смотрите чтобы из Киева, не сделали сплошную троещину
Необходимо развивать инфраструктуру и общественный транспорт, а не тупо строить дома
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