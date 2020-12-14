slonomag написав:

барабашов написав: UA написав: На газовые баллоны в квартире все обратили внимание? На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.

И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82" Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"

Население города 10к человек и вот из гугла:Скалея хороша тем, что здесь есть море, но у нас нет работы: здесь курортная зона, которая живёт только летом. Поэтому итальянцы приезжают исключительно в августе, в свои отпуска, то есть используют квартиры только один месяц в году. При этом содержание жилья в среднем обходится в €1,2 тыс. в годНу тоесть 11 месяцев в году город призрак. Посмотрите фотки, пустые балконы без цветов/стульев/белья, и аж 1 машина на улице. В общем на любителя, для жестких интровертов