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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:09
Zebra написав: Феодал написав:
слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.
смотрите чтобы из Киева, не сделали сплошную троещину
Необходимо развивать инфраструктуру и общественный транспорт, а не тупо строить дома
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:04
Zebra написав: Феодал написав:
слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...
Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.
С таким образом мышления из Канады можно вылететь на раз-два-три
В Киеве надо не послаблять, а ужесточать(вплоть до полного запрета строить в нынешних границах города), ибо с такой неконтролируемой застройкой как в последние 10 лет, он стал уже малопригоден для комфортного проживания
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:14
Примат написав:
опасность в том, что могут построить без канализации, воды и света и бросить людей один на один с этими проблемами. Далее бесконечные проблемы, митинги, перекрытие дорог и т.п.
А що заважає інвесторам прописувати в договорі, "що забудовник має зобовязання здати житло з водою і каналізацією"?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:19
BIGor написав: Примат написав:
опасность в том, что могут построить без канализации, воды и света и бросить людей один на один с этими проблемами. Далее бесконечные проблемы, митинги, перекрытие дорог и т.п.
А що заважає інвесторам прописувати в договорі, "що забудовник має зобовязання здати житло з водою і каналізацією"?
Якщо Ви хочете подивитись на якість самопального житла - проїдьтесь по селам Київської, Житомирскої, Чернігівської чи будь якої іншої області. Там все збудоване без ДСТУ і узгодження з контролюючими органами. Як хто хотів, той так і ліпив/будував.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:05
Frant написав:
Якщо Ви хочете подивитись на якість самопального житла - проїдьтесь по селам Київської, Житомирскої, Чернігівської чи будь якої іншої області. Там все збудоване без ДСТУ і узгодження з контролюючими органами. Як хто хотів, той так і ліпив/будував.
В нас будинок утеплювали з двома технаглядами. На говно якість це вплинуло, а ось на значне здорожчання так.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:08
барабашов написав: UA написав:
На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?
Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самострое
Нормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов
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stm
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Додано: Вів 27 гру, 2022 19:34
барабашов написав: Прохожий написав:
делитесь опытом...
Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё?
ТТ будет достроен без вариантов)
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Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54
stm написав: барабашов написав:
Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самострое
Нормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов
как то так
подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...
похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции"
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:54
Zebra написав: Прохожий написав:
подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...
похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции"
Мухоснансков в Украине за аналогичные ценники/состояние ещё больше. Хороший вариант для удаленщика спрыгнуть из этого болота продав свою квартирку тут, пока ещё дают десятки тысяч твердых денег.
В Италии надо быть очень осторожным, там такое продают что потом окажется что и нет у вас в собственности ничего. Или это дом с африканскими беженцами. Очень сложно простому смертному в среде торговцев наркотой.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:16
slonomag написав: барабашов написав: UA написав:
На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?
Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
Население города 10к человек и вот из гугла:
Скалея хороша тем, что здесь есть море, но у нас нет работы: здесь курортная зона, которая живёт только летом. Поэтому итальянцы приезжают исключительно в августе, в свои отпуска, то есть используют квартиры только один месяц в году. При этом содержание жилья в среднем обходится в €1,2 тыс. в год
Ну тоесть 11 месяцев в году город призрак. Посмотрите фотки, пустые балконы без цветов/стульев/белья, и аж 1 машина на улице. В общем на любителя, для жестких интровертов
Но в Испании на берегах напротив Ибицы наверняка строят только хоромы типа прелести €йра с центральным кондиционированием, морем магазинов и фудкортов "за углом", отличными белыми образованными соседями по стояку и там и в январе кипит и бурлит жизнь и цены на метр на уровне новостроек Кичкаса?
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барабашов
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