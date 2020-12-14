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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10570105711057210573>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:09

  Zebra написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.

смотрите чтобы из Киева, не сделали сплошную троещину
Необходимо развивать инфраструктуру и общественный транспорт, а не тупо строить дома
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:04

  Zebra написав:
  Феодал написав:слышали что послы стран G7 раскритиковали законопроект №5655 (для застройщиков), этот закон лобируют депутаты партии "Слуга народа", я клоню к тому что война затягивается, и все эти политические скандалы явно не способствуют росту цены на недвигу в Украине...

Этот закон по сути устраняет лишние рты на пути застройщиков. Можно строить где хочешь, что хочешь и как хочешь. Правильный закон.

С таким образом мышления из Канады можно вылететь на раз-два-три :D
В Киеве надо не послаблять, а ужесточать(вплоть до полного запрета строить в нынешних границах города), ибо с такой неконтролируемой застройкой как в последние 10 лет, он стал уже малопригоден для комфортного проживания
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:14

  Примат написав:опасность в том, что могут построить без канализации, воды и света и бросить людей один на один с этими проблемами. Далее бесконечные проблемы, митинги, перекрытие дорог и т.п.

А що заважає інвесторам прописувати в договорі, "що забудовник має зобовязання здати житло з водою і каналізацією"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:19

  BIGor написав:
  Примат написав:опасность в том, что могут построить без канализации, воды и света и бросить людей один на один с этими проблемами. Далее бесконечные проблемы, митинги, перекрытие дорог и т.п.

А що заважає інвесторам прописувати в договорі, "що забудовник має зобовязання здати житло з водою і каналізацією"?

Якщо Ви хочете подивитись на якість самопального житла - проїдьтесь по селам Київської, Житомирскої, Чернігівської чи будь якої іншої області. Там все збудоване без ДСТУ і узгодження з контролюючими органами. Як хто хотів, той так і ліпив/будував.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:05

  Frant написав:Якщо Ви хочете подивитись на якість самопального житла - проїдьтесь по селам Київської, Житомирскої, Чернігівської чи будь якої іншої області. Там все збудоване без ДСТУ і узгодження з контролюючими органами. Як хто хотів, той так і ліпив/будував.

В нас будинок утеплювали з двома технаглядами. На говно якість це вплинуло, а ось на значне здорожчання так.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:08

  барабашов написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:что то типа такого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Qu1ta.html

На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"

Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самострое :) Нормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:34

  барабашов написав:
  Прохожий написав:делитесь опытом...

Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё?

ТТ будет достроен без вариантов)
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:54

  stm написав:
  барабашов написав:
  vitaliian написав:что то типа такого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Qu1ta.html


Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"

Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самострое :) Нормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов :)

как то так
подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...
похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:54

  Zebra написав:
  Прохожий написав:подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...
похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции" :mrgreen:

Мухоснансков в Украине за аналогичные ценники/состояние ещё больше. Хороший вариант для удаленщика спрыгнуть из этого болота продав свою квартирку тут, пока ещё дают десятки тысяч твердых денег.

В Италии надо быть очень осторожным, там такое продают что потом окажется что и нет у вас в собственности ничего. Или это дом с африканскими беженцами. Очень сложно простому смертному в среде торговцев наркотой.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:16

  slonomag написав:
  барабашов написав:
  UA написав:На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.
И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"

Население города 10к человек и вот из гугла:
Скалея хороша тем, что здесь есть море, но у нас нет работы: здесь курортная зона, которая живёт только летом. Поэтому итальянцы приезжают исключительно в августе, в свои отпуска, то есть используют квартиры только один месяц в году. При этом содержание жилья в среднем обходится в €1,2 тыс. в год
Ну тоесть 11 месяцев в году город призрак. Посмотрите фотки, пустые балконы без цветов/стульев/белья, и аж 1 машина на улице. В общем на любителя, для жестких интровертов :)

Но в Испании на берегах напротив Ибицы наверняка строят только хоромы типа прелести €йра с центральным кондиционированием, морем магазинов и фудкортов "за углом", отличными белыми образованными соседями по стояку и там и в январе кипит и бурлит жизнь и цены на метр на уровне новостроек Кичкаса?
барабашов
 
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