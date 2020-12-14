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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10570105711057210573

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:20

  stm написав:
  Zebra написав:
  Прохожий написав:подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...
похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции" :mrgreen:

Мухоснансков в Украине за аналогичные ценники/состояние ещё больше. Хороший вариант для удаленщика спрыгнуть из этого болота продав свою квартирку тут, пока ещё дают десятки тысяч твердых денег.

В Италии надо быть очень осторожным, там такое продают что потом окажется что и нет у вас в собственности ничего. Или это дом с африканскими беженцами. Очень сложно простому смертному в среде торговцев наркотой.

Продавца эфира и крипты на вес оптом и вагонными нормами в этой тихой и теплой гавани загорелые новые жители ЕС могут заставить "целовать икону и исполнять роль новой жены", особенно если это ливийцы или суданцы?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не все так плохо в Италии. Африканские беженцы в провинциях не задерживаются. Родственники, соседи, знакомые преимущественно в Италию выбрались, и не рвутся обратно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Но в Испании на берегах напротив Ибицы наверняка строят только хоромы типа прелести €йра с центральным кондиционированием, морем магазинов и фудкортов "за углом", отличными белыми образованными соседями по стояку и там и в январе кипит и бурлит жизнь и цены на метр на уровне новостроек Кичкаса?

Нет конечно ) Надо все смотреть. Глаза же есть. Ну или просто сразу фильтровать все до 100куе и смотреть норм варианты, а не мусор какой-то.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:55

  барабашов написав:Продавца эфира и крипты на вес оптом и вагонными нормами в этой тихой и теплой гавани загорелые новые жители ЕС могут заставить "целовать икону и исполнять роль новой жены", особенно если это ливийцы или суданцы?

Нет, на юге больше боятся местную мафию. Вот зашёл ты в магазин, ударил случайно плечем маленького, молодого пацана и пошел дальше не извинившись. Плохо, в прямом смысле этого слова. А сами африканцы там ведут себя довольно тихо и учтительно, могут доложить цыганам когда тебя дома нет. Квартиру обнесут и никто никого не найдёт:) как раз в Милане эти товарищи борзые и приставучие, с оружием, побогаче короче )))
Везде есть свои особенности так сказать )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:47

  UA написав:
  vitaliian написав:что то типа такого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Qu1ta.html

На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Обратил внимание на припаркованный под домом лисапед со спи**енным седлом. Каморка папы Карло. Очаг закрасили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:16

  airmax78 написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:что то типа такого?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Qu1ta.html

На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?

Обратил внимание на припаркованный под домом лисапед со спи**енным седлом. Каморка папы Карло. Очаг закрасили.

А я обратил внимание на Ж/Д полотно за окном.
Конечно не так близко как в киевском Каховском или Галактике.
Вот где киевские девелоперы черпают вдохновение
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 00:22

Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.
Grand Touring
 
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