Додано: Вів 27 гру, 2022 22:55

барабашов написав: Продавца эфира и крипты на вес оптом и вагонными нормами в этой тихой и теплой гавани загорелые новые жители ЕС могут заставить "целовать икону и исполнять роль новой жены", особенно если это ливийцы или суданцы? Продавца эфира и крипты на вес оптом и вагонными нормами в этой тихой и теплой гавани загорелые новые жители ЕС могут заставить "целовать икону и исполнять роль новой жены", особенно если это ливийцы или суданцы?

Нет, на юге больше боятся местную мафию. Вот зашёл ты в магазин, ударил случайно плечем маленького, молодого пацана и пошел дальше не извинившись. Плохо, в прямом смысле этого слова. А сами африканцы там ведут себя довольно тихо и учтительно, могут доложить цыганам когда тебя дома нет. Квартиру обнесут и никто никого не найдёт:) как раз в Милане эти товарищи борзые и приставучие, с оружием, побогаче короче )))Везде есть свои особенности так сказать )))