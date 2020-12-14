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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 гру, 2022 22:20
stm написав: Zebra написав: Прохожий написав:
подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...
похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции"
Мухоснансков в Украине за аналогичные ценники/состояние ещё больше. Хороший вариант для удаленщика спрыгнуть из этого болота продав свою квартирку тут, пока ещё дают десятки тысяч твердых денег.
В Италии надо быть очень осторожным, там такое продают что потом окажется что и нет у вас в собственности ничего. Или это дом с африканскими беженцами. Очень сложно простому смертному в среде торговцев наркотой.
Продавца эфира и крипты на вес оптом и вагонными нормами в этой тихой и теплой гавани загорелые новые жители ЕС могут заставить "целовать икону и исполнять роль новой жены", особенно если это ливийцы или суданцы?
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барабашов
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:35
Не все так плохо в Италии. Африканские беженцы в провинциях не задерживаются. Родственники, соседи, знакомые преимущественно в Италию выбрались, и не рвутся обратно.
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Zebra
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:38
барабашов написав:
Но в Испании на берегах напротив Ибицы наверняка строят только хоромы типа прелести €йра с центральным кондиционированием, морем магазинов и фудкортов "за углом", отличными белыми образованными соседями по стояку и там и в январе кипит и бурлит жизнь и цены на метр на уровне новостроек Кичкаса?
Нет конечно ) Надо все смотреть. Глаза же есть. Ну или просто сразу фильтровать все до 100куе и смотреть норм варианты, а не мусор какой-то.
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slonomag
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:55
барабашов написав:
Продавца эфира и крипты на вес оптом и вагонными нормами в этой тихой и теплой гавани загорелые новые жители ЕС могут заставить "целовать икону и исполнять роль новой жены", особенно если это ливийцы или суданцы?
Нет, на юге больше боятся местную мафию. Вот зашёл ты в магазин, ударил случайно плечем маленького, молодого пацана и пошел дальше не извинившись. Плохо, в прямом смысле этого слова. А сами африканцы там ведут себя довольно тихо и учтительно, могут доложить цыганам когда тебя дома нет. Квартиру обнесут и никто никого не найдёт:) как раз в Милане эти товарищи борзые и приставучие, с оружием, побогаче короче )))
Везде есть свои особенности так сказать )))
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stm
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Додано: Вів 27 гру, 2022 23:47
UA написав:
На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?
Обратил внимание на припаркованный под домом лисапед со спи**енным седлом. Каморка папы Карло. Очаг закрасили.
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airmax78
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Додано: Сер 28 гру, 2022 00:16
airmax78 написав: UA написав:
На газовые баллоны в квартире все обратили внимание?
Обратил внимание на припаркованный под домом лисапед со спи**енным седлом. Каморка папы Карло. Очаг закрасили.
А я обратил внимание на Ж/Д полотно за окном.
Конечно не так близко как в киевском Каховском или Галактике.
Вот где киевские девелоперы черпают вдохновение
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UA
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Додано: Сер 28 гру, 2022 00:22
Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.
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Grand Touring
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Додано: Сер 28 гру, 2022 00:57
UA
Может “15 минут до моря» имелось ввиду электричкой и пляж там как раз на выходе со станции как в Махачкале и Сочах?
Поэтому там наверно «1О% недвижимости принадлежит жителям Роисси»(Вики)?
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барабашов
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Додано: Сер 28 гру, 2022 01:26
барабашов написав:UA
Может “15 минут до моря» имелось ввиду электричкой и пляж там как раз на выходе со станции как в Махачкале и Сочах?
Поэтому там наверно «1О% недвижимости принадлежит жителям Роисси»(Вики)?
До війни дивився інтервью якогось блохера з кацапкою, що купила задешево квартирку в тій самій Скалеї. Там все дуже сумно і вишенька на торті-вона не має змоги продати ту валізу без ручки т.я. вже два роки не може туди потрапити через карантинні обмеження а в цей час в її квартирі живуть чужі люди-знайомі фоткали балкон "квіточки" на котрому змінюється невідомо чия білизна.
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drevlyanin
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Додано: Сер 28 гру, 2022 01:32
Grand Touring написав:
Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.
Особенности отпускного сезона в Италии.
Вся страна уходит в отпуск в августе.
Остальные 11 месяцев в году практически простой.
Аэропорты далеко чтобы заманить иностранного туриста.
Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.
ПС перед тем как что то купить попробуйте это попрадовать.
И ещё момент - это стоимость владения недвижимостью в Украине низкая.
Заграницей дачку или квартиру на курорте для себя могут позволить не только лишь все.
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UA
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