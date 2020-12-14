|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 гру, 2022 01:45
Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7458
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1666 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23430
|15087501
|
|
|1117
|4989351
|
|
|3
|5042
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|