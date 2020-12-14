Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 гру, 2022 01:45
Эпицентр
Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Додано: Сер 28 гру, 2022 02:52
Додано: Сер 28 гру, 2022 03:45
В Чернигове, Харькове, Ужгороде, Киеве или Вене с Монреалем?
В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский?
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