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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10571105721057310574

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 01:45

Эпицентр

Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 02:52

  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 03:45

  Zebra написав:
  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.

В Чернигове, Харькове, Ужгороде, Киеве или Вене с Монреалем?
В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:57

  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Оренда квартир в Києві стала малоприбутковою.
Так, жалюгідні крихти.
І краще вже не буде.

В ремонти немає жодного сенсу вкладатись. І слід здавати квартири з голими стінами і без меблів,як це загальноприйнято в цивілізованому світі.
Я писав це ще до війни, з врахуванням тренду - не вірили, бандерлоги((( хотіли модні МОПи і скритні плінтуси для орендних квартири(((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции?
Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка.
И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:26

  Ромасик написав:
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции?
Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка.
И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.

Тут не вітається здача в оренду квартир по факту,як "є".
Нарот хоче краси, зручностей і кАмфорту!
А платити за все це він не може - довоєнний жир закінчується.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:39

Мэрия Киева купила детский лагерь в Ирпене за 133 млн грн
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... n-grn-foto
vitaliian
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