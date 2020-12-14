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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 гру, 2022 01:45
Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
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UA
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1
Додано: Сер 28 гру, 2022 02:52
UA написав:
Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.
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Zebra
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2
Додано: Сер 28 гру, 2022 03:45
Zebra написав: UA написав:
Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.
В Чернигове, Харькове, Ужгороде, Киеве или Вене с Монреалем?
В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский?
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барабашов
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Додано: Сер 28 гру, 2022 06:57
UA написав:
Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Оренда квартир в Києві стала малоприбутковою.
Так, жалюгідні крихти.
І краще вже не буде.
В ремонти немає жодного сенсу вкладатись. І слід здавати квартири з голими стінами і без меблів,як це загальноприйнято в цивілізованому світі.
Я писав це ще до війни, з врахуванням тренду - не вірили, бандерлоги((( хотіли модні МОПи і скритні плінтуси для орендних квартири(((
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Frant
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Додано: Сер 28 гру, 2022 07:20
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции?
Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка.
И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
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Ромасик
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Додано: Сер 28 гру, 2022 07:26
Ромасик написав:
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции?
Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка.
И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
Тут не вітається здача в оренду квартир по факту,як "є".
Нарот хоче краси, зручностей і кАмфорту!
А платити за все це він не може - довоєнний жир закінчується.
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Frant
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Додано: Сер 28 гру, 2022 07:39
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vitaliian
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