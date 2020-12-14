Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза В гривне по сравнения с до войны. Многие арендодатели поймут смысл пословицы Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Оренда квартир в Києві стала малоприбутковою. Так, жалюгідні крихти. І краще вже не буде.
В ремонти немає жодного сенсу вкладатись. І слід здавати квартири з голими стінами і без меблів,як це загальноприйнято в цивілізованому світі. Я писав це ще до війни, з врахуванням тренду - не вірили, бандерлоги((( хотіли модні МОПи і скритні плінтуси для орендних квартири(((
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза В гривне по сравнения с до войны. Многие арендодатели поймут смысл пословицы Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции? Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка. И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза В гривне по сравнения с до войны. Многие арендодатели поймут смысл пословицы Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции? Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка. И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
Тут не вітається здача в оренду квартир по факту,як "є". Нарот хоче краси, зручностей і кАмфорту! А платити за все це він не може - довоєнний жир закінчується.