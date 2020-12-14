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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10571105721057310574

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 01:45

Эпицентр

Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 02:52

  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 03:45

  Zebra написав:
  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.

В Чернигове, Харькове, Ужгороде, Киеве или Вене с Монреалем?
В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции?
Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка.
И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:39

  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

В ЮК цены на строительные материалы за год выросли на 15% https://www.gov.uk/government/statistic ... ember-2022 Предполагаю, в Украине немножко мародерят
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:58

  UA написав:
  Grand Touring написав:Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.

Особенности отпускного сезона в Италии.
Вся страна уходит в отпуск в августе.
Остальные 11 месяцев в году практически простой.
Аэропорты далеко чтобы заманить иностранного туриста.
Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

ПС перед тем как что то купить попробуйте это попрадовать.

И ещё момент - это стоимость владения недвижимостью в Украине низкая.
Заграницей дачку или квартиру на курорте для себя могут позволить не только лишь все.

Дачу в Италии дорого охранять. Обносят на раз два. И раньше были сильны социалистическо-криминальные настроения, а с приездом сотен тысяч беженцев от плохой жизни в Африке, они получили новую жизнь.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:59

  UA написав:
  Grand Touring написав:Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:19

  Bolt написав:
  UA написав:
  Grand Touring написав:Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В ваших апартаментах ещё жила семья итальянцев?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:20

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  UA написав:
А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В ваших апартаментах ещё жила семья итальянцев?

В соседних.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:24

  барабашов написав:В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский
возможно что то такое
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vitaliian
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