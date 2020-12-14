Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза В гривне по сравнения с до войны. Многие арендодатели поймут смысл пословицы Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции? Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка. И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
Grand Touring написав:Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.
Особенности отпускного сезона в Италии. Вся страна уходит в отпуск в августе. Остальные 11 месяцев в году практически простой. Аэропорты далеко чтобы заманить иностранного туриста. Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.
ПС перед тем как что то купить попробуйте это попрадовать.
И ещё момент - это стоимость владения недвижимостью в Украине низкая. Заграницей дачку или квартиру на курорте для себя могут позволить не только лишь все.
Дачу в Италии дорого охранять. Обносят на раз два. И раньше были сильны социалистическо-криминальные настроения, а с приездом сотен тысяч беженцев от плохой жизни в Африке, они получили новую жизнь.