Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Якщо Ви хочете подивитись на якість самопального житла - проїдьтесь по селам Київської, Житомирскої, Чернігівської чи будь якої іншої області. Там все збудоване без ДСТУ і узгодження з контролюючими органами. Як хто хотів, той так і ліпив/будував.
В нас будинок утеплювали з двома технаглядами. На говно якість це вплинуло, а ось на значне здорожчання так.
UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза В гривне по сравнения с до войны. Многие арендодатели поймут смысл пословицы Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции? Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка. И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.