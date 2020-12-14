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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10570105711057210573>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:05

  Frant написав:Якщо Ви хочете подивитись на якість самопального житла - проїдьтесь по селам Київської, Житомирскої, Чернігівської чи будь якої іншої області. Там все збудоване без ДСТУ і узгодження з контролюючими органами. Як хто хотів, той так і ліпив/будував.

В нас будинок утеплювали з двома технаглядами. На говно якість це вплинуло, а ось на значне здорожчання так.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:34

  барабашов написав:
  Прохожий написав:делитесь опытом...

Кстати Мхитарян домучивает ТТ или уже там всё?

ТТ будет достроен без вариантов)
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 01:45

Эпицентр

Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 02:52

  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 03:45

  Zebra написав:
  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.

В Чернигове, Харькове, Ужгороде, Киеве или Вене с Монреалем?
В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 07:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати
Что за позиции?
Совковые квартиры получены задарма, можно за 1000 грн сдавать, все равно какая-то копеечка.
И даже не совковые дармовые, а купленные лучше сдать хоть за что-то, чем будут простаивать. Не хотите - продавайте. Мы терпеливо ждем.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 09:39

  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

В ЮК цены на строительные материалы за год выросли на 15% https://www.gov.uk/government/statistic ... ember-2022 Предполагаю, в Украине немножко мародерят
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:24

  барабашов написав:В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский
возможно что то такое, всяко лучше чем хрущ. Просторно, много воздуха и света. Не воняет, тараканов нет.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:44

  барабашов написав:
  Zebra написав:
  UA написав:Некоторые позиции выросли в цене в 3 раза
В гривне по сравнения с до войны.
Многие арендодатели поймут смысл пословицы
Годі, тату, торгувати, бо нема чим решту дати

Все равно найдутся те, кто будет за коммуналку сдавать.

В Чернигове, Харькове, Ужгороде, Киеве или Вене с Монреалем?
В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский?

Речь о том, что при нынешних ценах на аренду, тот же тетрис нужно отбивать наверно пол столетия чтоб выйти номинально в ноль?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:54

  vitaliian написав:
  барабашов написав:В Киеве только за коммуналку вы какой объект себе представляете? Неужели Тетрис или хотя бы Варшавский
Просторно, много воздуха и света. Не воняет, тараканов нет.
Зображення
краще, ніж 25-поверховий "неохрущ" в Прикиєвських Єпенях. І електроенергія не потрібна.
Frant
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