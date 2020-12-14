Крім хрущів, тарганів і вати, у тебе в голові щось є? Таке враження, що ти живеш в занедбаному совковому житлі десь за окружною, і намагаєшся довести самій собі, що ні, ти неначе живеш в палаці!
Таблетки не забудь прийняти!
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Додано: Сер 28 гру, 2022 13:56
Крім хрущів, тарганів і вати, у тебе в голові щось є? Таке враження, що ти живеш в занедбаному совковому житлі десь за окружною, і намагаєшся довести самій собі, що ні, ти неначе живеш в палаці!
Таблетки не забудь прийняти!
Додано: Сер 28 гру, 2022 14:07
Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
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