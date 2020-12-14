барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
Каждый сам решает за свои инвестиции. Но бесплатные хаты в сёлах от сельсоветов, которые уже были фактом, вскоре станут реальностью и для городов ввиду тотальной и масштабной депопуляции.
Конечно речь не о новом жилье с современным ремонтом, а о "удачных" инвестициях в старый фонд, особенно на юго-востоке.
К тому же не забывайте, что в 2023 будет жёстко бомбиться Киев.