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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10570105711057210573

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 15:40

  барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.

Каждый сам решает за свои инвестиции. Но бесплатные хаты в сёлах от сельсоветов, которые уже были фактом, вскоре станут реальностью и для городов ввиду тотальной и масштабной депопуляции.
Конечно речь не о новом жилье с современным ремонтом, а о "удачных" инвестициях в старый фонд, особенно на юго-востоке.
К тому же не забывайте, что в 2023 будет жёстко бомбиться Киев.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 15:52

  Zebra написав:К тому же не забывайте, что в 2023 будет жёстко бомбиться Киев.

Ок, не забудем. сейчас даже запишу. Дату точнее не подскажешь? Или сразу после доллара по 55?
Damien
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