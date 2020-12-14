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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 гру, 2022 16:52
барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?
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Ромасик
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Додано: Сер 28 гру, 2022 16:53
Ромасик написав: барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?
Жити в ньому, або чекати на повернення експатів. Якщо не жити - то просто закрити і чекати кращих часів. Вони безсумнівно настануть.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:01
после войны аренда будет стартовать там с $3к и депозит год вперед
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Олежан
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:02
Олежан написав:
после войны аренда будет стартовать там с $3к и депозит год вперед
Тік. Квітка вже сдається на таких умовах.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:38
airmax78 написав: Олежан написав:
после войны аренда будет стартовать там с $3к и депозит год вперед
Тік. Квітка вже сдається на таких умовах.
Cдається - тобто пропонується? Чи вже хтось орендував?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:49
барабашов написав:
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Повністю готове восени 2019 було біля 2600/м2
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:04
Олежан не 5 штук $ и порше кайен 2023 года в залог.как в том анекдоте. что вы курите?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:25
Статист.данн.
В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.
Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
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beee
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Додано: Сер 28 гру, 2022 18:57
beee написав:
Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
попросите 300куе
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vitaliian
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_Klim
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