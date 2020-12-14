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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10570105711057210573

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:52

  барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.

А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 16:53

  Ромасик написав:
  барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.

А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?

Жити в ньому, або чекати на повернення експатів. Якщо не жити - то просто закрити і чекати кращих часів. Вони безсумнівно настануть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

после войны аренда будет стартовать там с $3к и депозит год вперед
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:02

  Олежан написав:после войны аренда будет стартовать там с $3к и депозит год вперед

Тік. Квітка вже сдається на таких умовах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:38

  airmax78 написав:
  Олежан написав:после войны аренда будет стартовать там с $3к и депозит год вперед

Тік. Квітка вже сдається на таких умовах.

Cдається - тобто пропонується? Чи вже хтось орендував?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.

Повністю готове восени 2019 було біля 2600/м2
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:04

Олежан не 5 штук $ и порше кайен 2023 года в залог.как в том анекдоте. что вы курите?
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:25

Статист.данн.

В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.

Мне предложили 250 куе.

Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.

Думаю, продавать/нет
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:57

  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
попросите 300куе
vitaliian
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