Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Zebra А почему полстолетия(600мес)? Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр? Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр. Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?
барабашов написав:Zebra А почему полстолетия(600мес)? Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр? Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр. Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?
Жити в ньому, або чекати на повернення експатів. Якщо не жити - то просто закрити і чекати кращих часів. Вони безсумнівно настануть.