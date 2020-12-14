Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.
Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
Если надо деньги всандалить в бизнес то не стоит Хотя как посмотреть,может бизнес, в отличии от квартиры, хорошо прокормит и на моменте, и потом. Если для Польши - то конечно продавать. Лучше сейчас не тянутся за 20-30ткой, потому что ПОТОМ эти деньги долго ждать придётся.
барабашов написав:Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Повністю готове восени 2019 було біля 2600/м2
Ну и плюс ремонт Адекватная цена самого жирного с Милле/Гаггенау везде 1куе/1ку€-метр Дороже 3,5 за метр смотреть просто глупо Хотя экспату продать попробовать можно Неужели у кого то тут есть знакомые, которые именно при Зеле умудрились забетонироваться, причём за кэш, и в чужой ремонт по цене выше пятёрки за метр? При Пеце таких цен и близко не было
пов. 1 в даному оголошенні то є цоколь. Інвестор хоче вийти із прибутком. Як на мене дорого.
А от що ти приводив в Ірпені біля ж.д. станції, то досить цікаво, десь в межах собівартості (інвестиція + ремонт). Тільки оКРЖН я ще пам"ятаю ціну інвестиції 400у.е м2 та ремонт зараз десь приблизно в таку ж ціну. Тобто при ціні $700 м2 можна було брати (але ремонт в подарунок не вийде).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 гру, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Zebra А почему полстолетия(600мес)? Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр? Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр. Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.
А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?
Жити в ньому, або чекати на повернення експатів. Якщо не жити - то просто закрити і чекати кращих часів. Вони безсумнівно настануть.
Жити навряд. Для цього є як мінімум Австрія, як максимум Монако. Ви ж в курсі
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 28 гру, 2022 21:02, всього редагувалось 1 раз.