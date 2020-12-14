барабашов написав:

А почему полстолетия(600мес)?Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.