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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10572105731057410575>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:20

  beee написав:Статист.данн.

В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.

Мне предложили 250 куе.

Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.

Думаю, продавать/нет

Если надо деньги всандалить в бизнес то не стоит
Хотя как посмотреть,может бизнес, в отличии от квартиры, хорошо прокормит и на моменте, и потом.
Если для Польши - то конечно продавать.
Лучше сейчас не тянутся за 20-30ткой, потому что ПОТОМ эти деньги долго ждать придётся.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:27

  foxluck написав:
  барабашов написав:Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.

Повністю готове восени 2019 було біля 2600/м2

Ну и плюс ремонт
Адекватная цена самого жирного с Милле/Гаггенау везде 1куе/1ку€-метр
Дороже 3,5 за метр смотреть просто глупо
Хотя экспату продать попробовать можно
Неужели у кого то тут есть знакомые, которые именно при Зеле умудрились забетонироваться, причём за кэш, и в чужой ремонт по цене выше пятёрки за метр?
При Пеце таких цен и близко не было
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:47

Флай это ещё дорого или подешевело (на сколько? Кажется 850 уе/м на этапе котлована было) У тебя ж в этом жк конура? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Q3d8T.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:55

  vitaliian написав:Флай это ещё дорого или подешевело (на сколько? Кажется 850 уе/м на этапе котлована было) У тебя ж в этом жк конура? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Q3d8T.html

пов. 1 в даному оголошенні то є цоколь.
Інвестор хоче вийти із прибутком.
Як на мене дорого.

А от що ти приводив в Ірпені біля ж.д. станції, то досить цікаво, десь в межах собівартості (інвестиція + ремонт).
Тільки оКРЖН я ще пам"ятаю ціну інвестиції 400у.е м2 та ремонт зараз десь приблизно в таку ж ціну. Тобто при ціні $700 м2 можна було брати (але ремонт в подарунок не вийде).
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 гру, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:58

  flyman написав:
  vitaliian написав:Флай это ещё дорого или подешевело (на сколько? Кажется 850 уе/м на этапе котлована было) У тебя ж в этом жк конура? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Q3d8T.html

пов. 1 в даному оголошенні то є цоколь.
Інвестор хоче вийти із прибутком.
Як на мене дорого.

Да точно цоколь окно маленькое, на этажах панорамные. (Откуда тогда там столько света? непонятно... в цоколе должен быть полумрак). То что на этажах дороже
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... MutxX.html
Обавала как в хрущах нет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:02

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  барабашов написав:Zebra
А почему полстолетия(600мес)?
Кто то будет сейчас покупать Тетрис 3к чтоб сдавать его по 1-1,2куе или почём там сейчас трёшки - тысяч 600=5-6куе/метр?
Не с курсе сколько там почти готовое стоило за метр.
Ремонт конечно под куе/метр там априори делать надо(было до 24.02 и при том курсе и ценах). Вот исходя из этого и надо манипулировать ценами на прелести там и арендой.

А тот кто уже купил тетрис за 600к и сделал скрытые потолки, что ему теперь делать?

Жити в ньому, або чекати на повернення експатів. Якщо не жити - то просто закрити і чекати кращих часів. Вони безсумнівно настануть.

Жити навряд. Для цього є як мінімум Австрія, як максимум Монако. Ви ж в курсі
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 28 гру, 2022 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Флай это ещё дорого или подешевело (на сколько? Кажется 850 уе/м на этапе котлована было) У тебя ж в этом жк конура? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Q3d8T.html

пов. 1 в даному оголошенні то є цоколь.
Інвестор хоче вийти із прибутком.
Як на мене дорого.

Да точно цоколь окно маленькое, на этажах панорамные. (Откуда тогда там столько света? непонятно... в цоколе должен быть полумрак). То что на этажах дороже
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... MutxX.html
Обавала как в хрущах нет?



  vitaliian написав:Флай это ещё дорого или подешевело (на сколько? Кажется 850 уе/м на этапе котлована было) У тебя ж в этом жк конура? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Q3d8T.html

Залежить від року інвестування, так як у 2019 була одна ціна, а в 2021 інша. Можливо і 1куе м2.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 28 гру, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:05

  flyman написав:А от що ти приводив в Ірпені біля ж.д. станції, то досить цікаво, десь в межах собівартості
5ти этажка с лифтом. 50 метров до вокзала 100 метров до мэрии? Золотое место я бы сказал. Жаль у меня не было тогда свободных денег купить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:07

  vitaliian написав:
  flyman написав:А от що ти приводив в Ірпені біля ж.д. станції, то досить цікаво, десь в межах собівартості
5ти этажка с лифтом. 50 метров до вокзала 100 метров до мэрии? Золотое место я бы сказал. Жаль у меня не было тогда свободных денег купить.

Так зараз можна. При чому, не треба заморочуватися із ремонтом.
Але тоді десь було 1куе м2, а в Бучі $440 м2 (тоді ж долярчик інвестував у кавалірку на Левандівці)

з.і.
будь добр скинь посилання на оголошення в ПП
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:11

  beee написав:Статист.данн.

В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.

Мне предложили 250 куе.

Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.

Думаю, продавать/нет

beee на сейчас этот пост воспринимается как юмористический
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