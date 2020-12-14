серьезно?
Там 4 объявления похоже все на одну квартиру. ЖК CENTRAL HOUSE называется можешь поискать. Пока что я вижу, подешевело разное гавно. То что и до войны годами продавали. И аренда -40%
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14
серьезно?
Там 4 объявления похоже все на одну квартиру. ЖК CENTRAL HOUSE называется можешь поискать. Пока что я вижу, подешевело разное гавно. То что и до войны годами продавали. И аренда -40%
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25
В мене розсилка від забудовника, то там тільки комерцію пропонують.
оКРЖН, думаю, більше впаде чим КРЖН.
Ми тільки на початку тренду.
А тим часом, ліпше каруселити на конвертаційних депо
1 депо = +200 уе. з 2500 у.е
Лям гривні (25куе), за три місяці перетворються в 27куе.
Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:43
в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгах
Эти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.
С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48
що 10 банків ляже одночасно мала імовірність, не думаю, що навіть повториться що 1/3, як при По і Го
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