Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгах
Эти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.
С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.
flyman написав:Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгах
Эти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.
С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.
що 10 банків ляже одночасно мала імовірність, не думаю, що навіть повториться що 1/3, як при По і Го
Frant написав:Правильно думаєш, Флай - Прикиївські Єпеня подешевшають більше і швидше, ніж Київ. Попит на 25-поверхові "неохрущі" і термітники за надцять км від великої окружної дороги - падає вже зараз.
По моєму Амат купував у одній із свічок в Ірпені. Наскільки пригадую, їх 3 або 4, не пам"ятаю поверховість, може 17+-. В Бучі, думаю, що тільки одна новобудова (2-3 будинки) в 16+ пов. "від Лінєвіча".
Хоча може після "покращань" могли наліпити більше.
В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.
Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
beee на сейчас этот пост воспринимается как юмористический
Хозяин квартиры в ЯГ гонит вашу бригаду в шею? Тогда точно надо "продавать", а то фотки потом проблематично будет оттуда делать, не ездить же специально... Не меньше, чем за 300 продать только надо, иначе Эйрмакс расстроится
Damien написав:Хозяин квартиры в ЯГ гонит вашу бригаду в шею? Тогда точно надо "продавать", а то фотки потом проблематично будет оттуда делать, не ездить же специально... Не меньше, чем за 300 продать только надо, иначе Эйрмакс расстроится
Я всегда радуюсь продаже квартир конкурентами. Конечным ресурсом являются только квартиры. Покупатели с деньгами будут всегда. Фиатные деньги по своей природе бесконечны.