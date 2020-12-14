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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10572105731057410575

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 154
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14

  flyman написав:Так зараз можна. При чому, не треба заморочуватися із ремонтом.
Але тоді десь було 1куе м2,
серьезно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zaselen ... N4LRQ.html
Там 4 объявления похоже все на одну квартиру. ЖК CENTRAL HOUSE называется можешь поискать. Пока что я вижу, подешевело разное гавно. То что и до войны годами продавали. И аренда -40%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:Так зараз можна. При чому, не треба заморочуватися із ремонтом.
Але тоді десь було 1куе м2,
серьезно?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zaselen ... N4LRQ.html
Там 4 объявления похоже все на одну квартиру. ЖК CENTRAL HOUSE называется можешь поискать. Пока что я вижу, подешевело разное гавно. То что и до войны годами продавали. И аренда -40%

В мене розсилка від забудовника, то там тільки комерцію пропонують.

оКРЖН, думаю, більше впаде чим КРЖН.
Ми тільки на початку тренду.
А тим часом, ліпше каруселити на конвертаційних депо
1 депо = +200 уе. з 2500 у.е

Лям гривні (25куе), за три місяці перетворються в 27куе.

Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:43

  flyman написав:Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгах

Эти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.

С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 21:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгах

Эти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.

С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.

що 10 банків ляже одночасно мала імовірність, не думаю, що навіть повториться що 1/3, як при По і Го
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:18

  Frant написав:Правильно думаєш, Флай - Прикиївські Єпеня подешевшають більше і швидше, ніж Київ. Попит на 25-поверхові "неохрущі" і термітники за надцять км від великої окружної дороги - падає вже зараз.

По моєму Амат купував у одній із свічок в Ірпені.
Наскільки пригадую, їх 3 або 4, не пам"ятаю поверховість, може 17+-.
В Бучі, думаю, що тільки одна новобудова (2-3 будинки) в 16+ пов. "від Лінєвіча".

Хоча може після "покращань" могли наліпити більше.

А от "Нафігаторів" повно в Києві.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 23:44

  UA написав:
  beee написав:Статист.данн.

В яр.граде в 10 секции продана квартира с ремонтом.

Мне предложили 250 куе.

Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.

Думаю, продавать/нет

beee на сейчас этот пост воспринимается как юмористический

Хозяин квартиры в ЯГ гонит вашу бригаду в шею? Тогда точно надо "продавать", а то фотки потом проблематично будет оттуда делать, не ездить же специально...
Не меньше, чем за 300 продать только надо, иначе Эйрмакс расстроится
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 00:11

  Damien написав:Хозяин квартиры в ЯГ гонит вашу бригаду в шею? Тогда точно надо "продавать", а то фотки потом проблематично будет оттуда делать, не ездить же специально...
Не меньше, чем за 300 продать только надо, иначе Эйрмакс расстроится

Я всегда радуюсь продаже квартир конкурентами. Конечным ресурсом являются только квартиры. Покупатели с деньгами будут всегда. Фиатные деньги по своей природе бесконечны.
airmax78
 
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