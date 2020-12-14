серьезно?
Там 4 объявления похоже все на одну квартиру. ЖК CENTRAL HOUSE называется можешь поискать. Пока что я вижу, подешевело разное гавно. То что и до войны годами продавали. И аренда -40%
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:14
серьезно?
Там 4 объявления похоже все на одну квартиру. ЖК CENTRAL HOUSE называется можешь поискать. Пока что я вижу, подешевело разное гавно. То что и до войны годами продавали. И аренда -40%
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:25
В мене розсилка від забудовника, то там тільки комерцію пропонують.
оКРЖН, думаю, більше впаде чим КРЖН.
Ми тільки на початку тренду.
А тим часом, ліпше каруселити на конвертаційних депо
1 депо = +200 уе. з 2500 у.е
Лям гривні (25куе), за три місяці перетворються в 27куе.
Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.
Додано: Сер 28 гру, 2022 21:43
в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгах
Эти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.
С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.
Додано: Сер 28 гру, 2022 22:18
По моєму Амат купував у одній із свічок в Ірпені.
Наскільки пригадую, їх 3 або 4, не пам"ятаю поверховість, може 17+-.
В Бучі, думаю, що тільки одна новобудова (2-3 будинки) в 16+ пов. "від Лінєвіча".
Хоча може після "покращань" могли наліпити більше.
А от "Нафігаторів" повно в Києві.
Додано: Сер 28 гру, 2022 23:56
поставил 290.
судя по советам - жду до весны
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:11
Я всегда радуюсь продаже квартир конкурентами. Конечным ресурсом являются только квартиры. Покупатели с деньгами будут всегда. Фиатные деньги по своей природе бесконечны.
Додано: Чет 29 гру, 2022 00:31
Нет у вас здесь конкурентов.
А у меня ремонт - наполовину.
*****
Сегодня была навеска штор во второй квартире- севене. Купил 3к вроде за 110. Ремонт - за 40. Мебели много. Стол полторы куе. Кароч, красивая.
Что с ней делать, чёрт знает. Больше 150 не дадут, наверное.
Уборщица доложила, что арендндые квартиры в славутиче и севене - в нормальном состоянии. Айтишники не готовят. Стены - перекрасить только.
Итого: за пол года доход от аренды - около 5куе. Возможно, есть в нём смысл компенсации понижения стоимости продажи
Додано: Чет 29 гру, 2022 07:41
Сам в шоці, навіть нахалбуд в приватному секторі в пішій доступності ШРТ неподешевшав.
Приходиться замість покращань кавалірок та укріплення кільця оточення Кийова аднушками крутити міні-каклєткі баксіків на конвертдепах.
Додано: Чет 29 гру, 2022 08:36
Танюха не такая жадная как вы.Отдает такую же за 245. Вас там сколько продавцов?
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:06
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
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