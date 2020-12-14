Додано: Сер 28 гру, 2022 21:43

flyman написав: Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста. Не думаю, що за 3 міс. виросте в ціні нерухомість вна (о)КРЖН, а 2куе, то більше чим пів року на життя для мінімаліста.

в любой момент могут выставить на продажу коммерцию которая будет тебе приносить денег много лет. Лучше сидеть на деньгахЭти конверт.депо - для джентльменов в поиске десятки, с нулевой перспективой. Точнее перспектива есть - побегать за валютой, как я бегал в 2014 в приват. А до 2014 знакомые бегали в дельту и надра и ещё много куда.С тех пор валюту в банках не держу. Понимать надо - валютного рефинанса не бывает. Банк тебе выдаст валюту при условии, что сам сможет её купить.