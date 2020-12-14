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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:32
позвонил. танюха оказывается - щедрый риелтор зе кэпитал. 45 куе будет из своего кармана мне доплачивать
для тех, кто умеет читать по слогам, в шапке объявы я написал: СОБСТВЕННИК
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beee
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:44
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
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UA
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:48
Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
То Ви ще мопів не бачили. Зараз прийдуть, про ллл розкажуть. У мене інше питання - що заставляє чоловіка з під Львова в поточній ситуації спілкуватись російською?
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gonchik74
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:50
Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
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UA
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:54
gonchik74 написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
То Ви ще мопів не бачили. Зараз прийдуть, про ллл розкажуть. У мене інше питання - що заставляє чоловіка з під Львова в поточній ситуації спілкуватись російською?
Те саме, що декого сидіти в Польщі десь в р-ні Кракова-Катовіц.
Пи Си Чому на строїмдомовці у Вас нік без цифри 74?
Востаннє редагувалось Bolt
в Чет 29 гру, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Bolt
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Додано: Чет 29 гру, 2022 10:55
UA написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
Ну тогда да. Золотые ворота конечно новодел, на практически в центре.
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Bolt
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:03
beee написав:
позвонил. танюха оказывается - щедрый риелтор зе кэпитал. 45 куе будет из своего кармана мне доплачивать
для тех, кто умеет читать по слогам, в шапке объявы я написал: СОБСТВЕННИК
а кто покупатель? можно портрет?
очень интересно
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Олежан
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:09
UA написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
еще с горы спустился и сразу Цирк
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Мизантрóп
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:14
Олежан написав:
а кто покупатель? можно портрет?
Максименко Сергій Денисович, заступник голови Департаменту з питань бюджету, культури та спорту Олешківської территоріальної громади
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Grand Touring
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:29
Мизантрóп написав: UA написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
еще с горы спустился и сразу Цирк
А в цирке выступал Эйрмакс со своим коронным номером - Переобувание в прыжке над пастью тигра.
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UA
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_Klim
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