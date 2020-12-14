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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10574105751057610577>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 155
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
14%
21
3. 701 - 900
15%
24
4. 901 - 1000
19%
29
5. 1001 - 1200
18%
28
6. 1201 - 1500
10%
15
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
2
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:32

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
попросите 300куе


поставил 290.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... ro_listing
судя по советам - жду до весны

Танюха не такая жадная как вы.Отдает такую же за 245. Вас там сколько продавцов?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-4k-kvartiry-v-zhk-yaroslavov-grad-IDQlY3b.html


позвонил. танюха оказывается - щедрый риелтор зе кэпитал. 45 куе будет из своего кармана мне доплачивать

для тех, кто умеет читать по слогам, в шапке объявы я написал: СОБСТВЕННИК
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:44

  beee написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Мне предложили 250 куе.
Я купил квартиру за 255 + в ремонт тыщ 30.
Думаю, продавать/нет
попросите 300куе


поставил 290.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zolotye ... ro_listing
судя по советам - жду до весны

"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:48

  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

То Ви ще мопів не бачили. Зараз прийдуть, про ллл розкажуть. У мене інше питання - що заставляє чоловіка з під Львова в поточній ситуації спілкуватись російською?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:50

  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:54

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

То Ви ще мопів не бачили. Зараз прийдуть, про ллл розкажуть. У мене інше питання - що заставляє чоловіка з під Львова в поточній ситуації спілкуватись російською?

Те саме, що декого сидіти в Польщі десь в р-ні Кракова-Катовіц.
Пи Си Чому на строїмдомовці у Вас нік без цифри 74?
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 29 гру, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:55

  UA написав:
  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр

Ну тогда да. Золотые ворота конечно новодел, на практически в центре.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:03

  beee написав:
позвонил. танюха оказывается - щедрый риелтор зе кэпитал. 45 куе будет из своего кармана мне доплачивать

для тех, кто умеет читать по слогам, в шапке объявы я написал: СОБСТВЕННИК



а кто покупатель? можно портрет?
очень интересно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:09

  UA написав:
  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр

еще с горы спустился и сразу Цирк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:14

  Олежан написав:
а кто покупатель? можно портрет?

Максименко Сергій Денисович, заступник голови Департаменту з питань бюджету, культури та спорту Олешківської территоріальної громади
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:29

  Мизантрóп написав:
  UA написав:
  Bolt написав:Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)

15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр

еще с горы спустился и сразу Цирк

А в цирке выступал Эйрмакс со своим коронным номером - Переобувание в прыжке над пастью тигра.
UA
 
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