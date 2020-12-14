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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:32
Bolt написав: UA написав: Bolt написав:
Объясните мне с как не местному, в чем ылитность даного ЖК заключаеся?! Судя по фото окна в окна как в Долярчиковом смарте(да и то там подальше будет)
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
Ну тогда да. Золотые ворота конечно новодел, на практически в центре.
Я вважаю, що серед доступної за ціною нерухомості, це найкращий локейшен у Києві. Краще, можливо, тільки на Городецького та Липках, але там мало новобудов, і ціни в них зовсім інші. Коли відкриють ст. М Львівська Брама (ось-ось) - це взагалі буде топ-топ локейшн: 4 ст метро червоної та зеленої гілки в радіусі 1,5 км, одна з яких буде знаходитись в 200 м від дому. В радіусі 2 км знаходяться станції всіх гілок метро Києва. В 500 м - Пейзажна Алея. В 1,2 км - головна історична споруда України - Софійський собор. Сам комплекс розташований навпроти затишного скверу (одного з найдавніших в Києві). І дуже багато всього ще.
Beee - навіть не думайте демпінгувати. Історія Вам цього не пробачить!
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:39
UA написав: Мизантрóп написав: UA написав:
15 минут пешком до Золотых ворот
Это уже Центр
еще с горы спустился и сразу Цирк
А в цирке выступал Эйрмакс со своим коронным номером - Переобувание в прыжке над пастью тигра.
Эйрмакс не гребує ніякою роботою, якщо вона чесна і за неї чесно платять.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:55
airmax78 написав:
Beee - навіть не думайте демпінгувати.
Риелтор Танюха уже пишет сценарий как убедить скинуть 50к. Боюсь, ее фитнесовские ляшки и арендная машина могут произвести куда большее впечатление, чем пару строк выдающегося оратора, талант которого ограничен форумом. Пора приезжать, патрия в опасности!
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:07
beee написав:
"Квартира делится на две однокомнатные квартиры по 50 м2 каждая"
Эта фраза лишняя.
Сейчас под аренду не покупают совсем.
Спасибо. Согласен. Убрал
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_Klim
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